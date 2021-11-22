كشف مخدرات وتحاليل مفاجئة للعاملين بالوحدة المحلية بملوي في المنيا

تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، إجراء التحاليل والكشف المبكر عن تعاطي المخدرات للعاملين بديوان الوحدة المحلية، مؤكداً أن التحليل والكشف كان مفاجئاً وبدون علم مسبق من العاملين والموظفين بالوحدة المحلية.

وأشار رئيس المدينة إلى أن أعمال التحاليل تمت بمشاركة أعضاء لجنة التحليل عن تعاطى المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمجلس الوزراء.

وأوضح السايس أن لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بدأت الكشف عن تعاطي المخدرات بين الموظفين بداية من اليوم، لافتاً إلى أن التحليل كان إجباريا وليس اختياريا وبهدف التأكد من وجود متعاطين للمواد المخدرة والمخدرات من عدمه.

وأكد رئيس المركز والمدينة على استمرار حملات مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للكشف على العاملين بكافة القطاعات الحكومية بمركز ومدينة ملوى، مؤكدا أن الكشف إجباري ومفاجئ والتحاليل ستكون مستمرة بصفة دورية للكشف على كافة العاملين وموظفي الجهاز الإداري ، وأنه تم التنسيق مع كافة القطاعات الحكومية ، عن ببيانات العاملين لديهم وأعدادهم من أجل تنسيق حملات لعمل تحاليل والكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.