الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كشف مخدرات وتحاليل مفاجئة للعاملين بالوحدة المحلية بملوي في المنيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، إجراء التحاليل والكشف المبكر عن تعاطي المخدرات للعاملين بديوان الوحدة المحلية، مؤكداً أن التحليل والكشف  كان مفاجئاً وبدون علم مسبق من العاملين والموظفين بالوحدة المحلية.

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وأشار رئيس المدينة إلى أن أعمال التحاليل تمت بمشاركة أعضاء لجنة التحليل عن تعاطى المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمجلس الوزراء.

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وأوضح السايس أن لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بدأت الكشف عن تعاطي المخدرات بين الموظفين بداية من اليوم، لافتاً إلى أن التحليل كان إجباريا وليس اختياريا وبهدف التأكد من وجود متعاطين للمواد المخدرة والمخدرات من عدمه.

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وأكد رئيس المركز والمدينة على استمرار حملات مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للكشف على العاملين بكافة القطاعات الحكومية بمركز ومدينة ملوى، مؤكدا أن الكشف إجباري ومفاجئ والتحاليل ستكون مستمرة بصفة دورية للكشف على كافة العاملين وموظفي الجهاز الإداري ، وأنه تم التنسيق مع كافة القطاعات الحكومية ، عن ببيانات العاملين لديهم وأعدادهم من أجل تنسيق حملات لعمل تحاليل والكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

المنيا كشف مخدرات وتحاليل مفاجئة العاملين بالوحدة المحلية لمركز ملوي لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللواء أحمد السايس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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