ضبط 518 مخالفة مرورية و4 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان

تمكنت إدارة المرور في أسوان، من ضبط 518 مخالفة مرورية، ويأتي ذلك في سلسلة من الحملات المرورية على مستوى المحافظة بناءً على توجيهات اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان.

وتلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان إخطاراً، من إدارة المرور بضبط 518 مخالفة مرورية في سلسلة من الحملات المرورية على مستوى المحافظة، وذلك لإعادة الانضباط للشارع الأسواني .

وتضمنت الحملة التصالح الفوري في 83 مخالفة، تحرير 110 مخالفة غرامة ونش ،سحب تراخيص 95 حالة عدم قبول التصالح ،سحب تراخيص 41 حالة مسببات الحوادث ،68 مخالفة تجاوز حد السرعة ،115 مخالفة متنوعة، وضبط 2 توك توك حجز إداري بناء على قرار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الذي شدد على التزام بسير التوك توك في الأماكن المحددة له.

في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبوسمبل ــ دائرة قسم شرطة أول أسوان، أسفر الفحص عن ضبط 4 حالات إيجابية لتعاطي مخدر (حشيش وبانجو وأقراص مخدرة )

وتحرر المحاضر اللازمة حيال ذلك، وتم إخطار جهات التحقيق لتباشر عملها.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

وتنفيذًا لتوجيهات مدير أمن أسوان اللواء هشام سليم، وتحت أشراف مدير إدارة البحث الجنائى، بشن الحملات التفتيشية المكبرة التي تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها، وفي أطار المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وذلك تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.