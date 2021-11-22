سينما ومسرح واكتشاف مواهب.. قوافل «حياة كريمة» الثقافية تجوب المحافظات

لم تقتصر على التعليم والصحة فقط، بل شملت نواحي أخرى، منها الثقافة، وزيادة وعي وإدراك المواطنين، والارتقاء بالفكر مهما كانت نوعيته.

حياة كريمة، مبادرة رئاسية، شاملة، أطلقت خلال الفترة الأخيرة العديد من القوافل الثقافية، لتجوب قرى ومراكز ونجوع المحافظات، بهدف إكتشاف المواهب، وتنمية قدراتها.

في محافظة أسيوط، انطلقت قوافل فنية وثقافية لتجوب قرى ونجوع مركز ساحل سليم ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروع تطوير الريف المصري لاكتشاف المواهب الفنية والثقافية وتنميتها وتعظيم الاستفادة منها وتنمية قدرات الأطفال والشباب.

وقال ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط إن، القوافل الثقافية قد انطلقت منذ أسبوعين وتستمر خلال الفترة المقبلة، لافتًا أنه يقام خلالها مجموعة من ورش الحرف ورشة عجينة السيراميك وورشة النحاس بجانب ورشة الخيامية وورشة الشنط بالستان وورشة حكي شعبي والعاب شعبية بجانب عرض سينما الأطفال وعروض فقرة مسكات العرائس.

وأضاف مكاوي قصر ثقافة ساحل سليم نظم قافلة اكتشاف المواهب الفنية والأدبية من خلال لجنة ثقافية فنية لفرع ثقافة أسيوط حيث تم استعراض المواهب الفنية للمشاركين من خلال بعض القصائد الشعرية الجديدة ومبدعي الفن التشكيلي بجانب أصحاب المواهب الفنية الغنائية والعزف المنفرد.

وفي المنيا، قال اللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم، إن المحافظة تستضيف عروضا فنية ومسرحية خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث تقدمها فرقة (المواجهة والتجوال) التابعة للبيت الفني للمسرح ، حيث تجوب العروض قرى مراكز (أبو قرقاص - ملوى - ديرمواس) والتي تعد من القرى التي تشملها مبادرة حياة كريمة ، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لمكافحة الفكر المتطرف ، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وأضاف المحافظ ، هناك تنسيق دائم مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، لدعم ونشر الوعي الثقافي بين فئات المجتمع في إطار المشروع القومي لتحقيق العدالة الثقافية، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق كافة جوانب التنمية المجتمعية للمواطن بقرى الريف المصري.

وأشار إلى أن مشروع المسارح المتنقلة والتي أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يأتي في إطار سعي وزارة الثقافة لتحقيق وتأكيد مبدأ العدالة الثقافية، وحرصا على الوصول بالمنتج الثقافي لجميع ربوع وقرى الوطن، بهدف اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وإعداد سجل للموهوبين المكتشفين بهدف استغلال طاقاتهم ورعايتهم.

من جانبه، أشار خالد إسماعيل، مدير مديرية الثقافة بالمنيا، إلى أن الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة بقري حياة كريمة بمحافظة المنيا تتضمن العديد من الورش الفنية وورش حكى واكتشاف مواهب وعروض سينما الأطفال والمحاضرات التوعوية وأمسيات شعرية وعروض فنية لفرقة المنيا للفنون الشعبية، وملوى للفنون الشعبية، والمنيا للموسيقى العربية ، وكورال أطفال المنيا ، معرض للكتاب، بالإضافة للعديد من الورش منها ( ورشة خيوط – ورشة رسم وتلوين – ورشة لاكتشاف المواهب) ومحاضرات من اعلام بلدي.

وفي الفيوم، انطلقت فعاليات، القوافل والأنشطة الثقافية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتنسيق مع فرع ثقافة الفيوم، للمشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي بدأت اليوم بمركز شباب إطسا، وتستمر حتي نهاية شهر نوفمبر الجاري بمختلف قري المركز.

وأكد هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى ضمان حياة أكثر استقراراً وأمناً ورخاءً لأبناء مصر في الريف والتجمعات الأكثر إحتياجاً وتمثل نموذجاً صادقاً للتعاون بين مؤسسات الدولة من أجل تقديم خدمة تليق بأبناء الوطن.

وأضاف "عطوة" أن الثقافة تُعد من ضروريات الحياة وتسير جنباً إلى جنب مع باقي جوانب التنمية، لهذا تأتي مشاركة وزارة الثقافة وقطاعاتها في المبادرة الكريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" وذلك من خلال برامج ثقافية وفنية تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز القيم الإيجابية وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى المواطنين.

لم تختلف الإسكندرية عن غيرها، وقال محمود قطب، مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، إن المرحلة التي تشهدها مصر حاليا من مراحل التطور هي مرحلة بناء الإنسان، من جميع النواحي «ثقافيا، رياضيا، صحيًا، تعليميا»، ليكون المواطن قادرًا على الإنتاج، وهو تستهدفه وزارة الثقافة وتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم في قرى حياة كريمة والمناطق الأكثر احتياجًا.

واضاف لـ« الدستور» أن محافظة الإسكندرية، تم بها العديد من القوافل الثقافية لقرى حياة كريمة، فضلًا ان سوف يتم إطلاق قوافل ومبادرات جديدة تستهدف القرى والمناطق الأكثر احتياجا، والتي تحولت من العشوائية إلى مناطق حضارية.

وأوضح انه خلال الفعاليات الثقافية في قرى حياة كريمة تم إقامة عرض مسرحي توعوي لفرقة اولاد البلد في 4 قري ببرج العرب، (بهيج وابو صير والغربانيات، برج العرب القديم)، بمعدل عرض يومين لكل قرية، والذي شهد حضور كثيف من أهالي القرى، وهو ما اسعدهم جدًا، حيث شاركت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية لحضور أحد العروض بقرية ابو صير.

وفي أسوان، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لشباب المتطوعين بطرق الأبواب ولقاء المواطنين داخل القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية التطوير الشامل للريف المصرى " حياة كريمة " من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الحملة تستهدف الشرائح العمرية المختلفة للشباب والنشء لرفع الوعى بخطورة إنتشار الإدمان بكافة أشكاله وأنواعه وكيفية العلاج منه بالمجان وفى سرية تامة عن طريق الإتصال بالخط الساخن ( 16023 ).

وأشار إلى أن هذه الحملة قامت على مدار يومين متواصلين بطرق الأبواب بقرى الطوناب والبصيلية الوسطى بمركز إدفو حيث تم توزيع البروشورات والكتيبات والملصقات الخاصة بالتوعية ، مع تنظيم ندوات ولقاءات تثقيفية داخل مراكز الشباب، كما أنه سيتم إستثمار القوافل الثقافية المتنقلة داخل قرى حياة كريمة.