زيادة 10 أسرة في استقبال حميات التل الكبير والتعاقد مع أطباء

تفقد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، يرافقه الدكتور محمد عفيفي مدير المكتب الفني بالمديرية، مستشفي حميات التل الكبير، والمستشفى المركزي، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل، وتقديم ومتابعة الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى المترددين على المستشفيات، بهدف الارتقاء بأداء المنظومة الصحية.

وأثناء جولته المفاجئة قرر الدكتور علي حطب، زيادة عدد 10 أسرة جديدة مجهزة الي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى التل الكبير المركزي، كما قرر وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، التعاقد الفوري مع 5 أطباء باطنة لمستشفى حميات التل الكبير، بالإضافة الي زيادة أعداد أطباء الصيدلة لمستشفي حميات التل الكبير، وتغير المؤشر القديم لتنك الأكسجين، وعمل تندات على لوح مفاتيح مولدات الكهرباء، وذلك حفاظًا عليها وإطالة عمرها الافتراضي، ورفع كفاءة وتطوير المطبخ الخاص بالمستشفى.

وقال الدكتور علي حطب، أن مستشفي التل الكبير المركزي تحت التطوير وتم التأكيد على استمرار تقديم الخدمات الطبية للأهالي، حيث تم المرور والتفتيش على قسم الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والمعامل، ومخازن المستلزمات الطبية، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، وقسم الأطفال، والباطنة، والقلب الصناعي، وتم المرور والاستماع لمرضى الغسيل الكلوي الصناعي، والذي أشادوا بالأطباء وأطقم التمريض، وحسن معاملتهم.

وأكد الدكتور علي حطب، على استمرار الدوري والمفاجئ على جميع مستشفيات المحافظة، وذلك للتأكد من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، لأهالي محافظة الإسماعيلية، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أنه تم إعداد فرق من الإدارات المختلفة بمديرية الصحة على أعلى مستوى للمرور ومتابعة انتظام العمل في مستشفيات المحافظة، لافتًا إلى عدم التهاون مع أي مقصر في عمله.

وشدد الدكتور علي حطب، على جميع الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية، الالتزام بحسن معاملة المرضى وذويهم وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم، منوهًا بمتابعته بصفة دورية لسير وانتظام العمل، وذلك للوقوف بنفسه على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضي والمترددين على تلك المنشآت الطبية.

جانب من الحدث

جانب من الحدث