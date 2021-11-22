خبيرة طبية تحذر من اتجاه أمريكا نحو موجة مقبلة من كورونا

حذرت خبيرة طبية أمريكية من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) تقفز على مستوى الولايات المتحدة، مع قرب ثاني موسم إجازات خلال الجائحة، واستعداد العائلات للتجمع في عيد الشكر الذي يوافق هذا العام يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري.



وأشارت الدكتورة آمبر ديسوزا خبيرة الأوبئة في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة إلى أن من دواعي القلق أن معدل انتشار العدوى مرتفع بالفعل، مع توجه البلاد نحو موسم الإجازات.



وعبَّرت ديسوزا عن اعتقادها أن الولايات المتحدة تمضي في طريقها نحو الموجة المقبلة من الجائحة، رغم أن الولايات المتحدة تبدو في وضع أفضل من نفس الفترة من العام الماضي، حين وصل عدد الإصابات اليومية إلى 160 ألف إصابة.



وبلغ متوسط حجم الإصابات الجديدة على مستوى الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية نحو 95 ألف حالة، بزيادة 33% عن الأسبوعين السابقين، وفقا لبيانات جمعتها صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية.



ويشير الخبراء إلى أنه رغم وجود 200 مليون شخص تلقوا اللقاح الكامل في الولايات المتحدة ضد كورونا، لكن هناك ملايين آخرين غير مطعمين، والحالات تتزايد، بما دعا الخبراء إلى مناشدة الأمريكيين -وخصوصا غير المحصنين أو المحصنين جزئيا والمعرضين لمخاطر صحية- أن يكونوا على حذر حين يتجمعون مع آخرين في موسم الإجازات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا روسيا وفرنسا وألمانيا.