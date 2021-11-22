الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تضامن بورسعيد تُنقذ مشرد من برد الشتاء.. والتدخل السريع تودعه دار حياة كريمة

تضامن بورسعيد تُنقذ
تضامن بورسعيد تُنقذ مشرد من برد الشتاء

استجابت الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الإجتماعي لنداء المواطنين بشأن حالة عم متولي الذي كان يفترش الشارع ببورسعيد، ووجهت علي الفور بتوفير حياة كريمة له.

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المشرد 
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المشرد 

قام فريق التدخل السريع بقيادة حنان عبد القادر رئيس الفريق، بالتوجه إلي مكان تواجد المُسن بالشارع بنطاق حي الشرق، وتم نقله إلي دار حياة كريمة والتي تم إنشاؤها في عهد الرئيس السيسي لحماية المشردين.

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المشرد 

وأكدت حبيش في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن المديرية تلقت بلاغًا بوجود  مسن بلا ماوي يفترش الطريق أمام فندق الريفيرا، وتبين أن المسن يدعي عم متولي، وقد صدمته سيارة بالأمس، وأن اخوته رفضوا استقباله، وأشادت بسرعة تحرك الفريق، وأكدت أنه يلقى الرعاية الكاملة بدار حياة كريمة.

 

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المشرد 

وذكرت الدكتورة سوسن حبيش، أن فريق التدخل السريع يبحث عن المشردين في شوارع بورسعيد، لحمايتهم من برد الشتاء وتوفير حياة كريمة لهم.

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المشرد 


وكانت البرلمانية أمل عصفور عضو مجلس النواب، قد تواصلت مع وكيل وزارة التضامن، مع تداول بعض المستخدمين للصورة علي الفيس بوك، واشادت بسرعة إستجابة وكيل الوزارة، والتعامل بشكل آدمي مع الحالة، وتوفير حياة كريمة له.

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المشرد 
السيسي صور الرئيس الرى إمام لوز البرلمان فندق اجتماع صورة الدستور

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