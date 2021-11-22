الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-11-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.


وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش) ووسط سيناء، تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، كما تكون حالة البحرالأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
الإسكندرية 22 16
وادي النطرون 21 15
طنطا 21 15
شبين الكوم 22 15
دمنهور 20 15
بلطيم 20 15
مطروح 21 14
السلوم 22 14
سيوة 21 12
بورسعيد 22 16
دمياط 21 15
الزقازيق 22 15
المنصورة 22 15
الإسماعيلية 22 14
السويس 23 14
العريش 22 15
رفح 21 15
رأس سدر 22 16
نخل 21 10
نويبع 21 16
طابا 20 16
كاترين 16 08
الطور 23 16
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 25 18
مرسى علم 26 17
الفيوم 22 13
بني سويف 22 12
المنيا 22 12
أسيوط 23 11
سوهاج 23 14
قنا 24 14
الأقصر 24 15
أسوان 25 15
إدفو 25 15
أبوسمبل 25 14
الوادي الجديد 24 13
شلاتين 26 17
أبو رماد 26 18
حلايب 25 18
رأس حدربة 25 19

مصر ارصاد جديد البحيرة الوادي الجديد سوهاج صور المنيا بني سويف الفيوم حالة الطقس الوجه البحري درجات الحرارة وادى النطرون مرسى كفر الشيخ الإسكندرية مرسى علم تعرف علي

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