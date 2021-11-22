الأمين العام لـ«مستقبل وطن»: أطلقنا مبادرة لتعويض كل من هُدِم منزله بأسوان

استعرض المهندس أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب جهود الحزب لدعم أهالي أسوان، عقب تعرض المحافظة لعدد من الأضرار نتيجة الظروف الجوية خلال الفترة الماضية.

وأكد رشاد، على متابعة الرئيس السيسي وتوجيهاته المستمرة لمساعدة المواطن جعلت علينا لزامًا التحرك والمساندة، مضيفًا أن مستقبل وطن دائمًا مساندًا للحكومة في خطواتها الداعمة للمواطن سواء بشكل عام أو في الظروف الطارئة.

وقال رشاد، أنه تم التحرك في أزمة سيول أسوان بشكل فوري وعلى أكتر من مستوى (الوحدات الحزبية والمركزية)، وأطلق الحزب مبادرة لتعويض كل من هُدِم منزله أو تعرض للتلف سواء بالترميم أو الدعم المالي.

وأوضح المهندس أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، أنه تم البدء منذ اليوم الثاني للأزمة بصرف إعانات مالية لأهالينا من خلال حصر دقيق وموضوعي، مشيرًا إلى أنه تم البدء بالفعل في بناء وإعادة ترميم مجموعة من المنازل التي تعرضت للتلف والسقوط.

وأعلن رشاد عن إنطلاق قافلة مستقبل وطن لأهالينا في أسوان تحتوي كل ما تحتاجه الأسرة من فرش وغذاء، مضيفا القافلة بدأت أعمالها امس الأحد ومستمرة حتى الوصول لكل المتضررين، قائلاً: لن نتوقف عن تقديم الدعم والمساندة حتى يتم إزالة الضرر نهائيًا وإعادة الأمور لطبيعتها.

وأكد رشاد اهتمام الدولة والاهتمام غير المسبوق سبب ارتياحًا نفسيًا وثقة في الدولة لدى أهالينا في أسوان، مثنيا علي التعاون لمساندة الأهالي قائلا “هناك تعاون جميل وكامل من جانب الأهالي لتخفيف آثار الصدمة على المتضررين”.

وأشار المهندس أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، إلى أن أهالي أسوان عبروا عن سعادتهم ووجهوا الشكر للرئيس ومستقبل وطن وكل مؤسسات الدولة، مختتما قائلا “نتمنى دومًا أن نكون عند حسن ظن الناس”.