استطلاعات رأى ترجح فوز رئيس بلغاريا الحالى فى جولة الإعادة

رجحت استطلاعات الرأي في بلغاريا فوز الرئيس المنتهية ولايته رومين راديف بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، حيث من المتوقع إعلان النتائج الأولية في وقت لاحق.

ويصوت الناخبون البلغار اليوم الأحد في انتخابات يفترض أن تفضي إلى تجديد ثقتهم في راديف الذي أصبح شخصية محورية في حركة مكافحة الفساد في أفقر بلد في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتدبرس"، فقد منحت النتائج التي نشرتها العديد من منظمات استطلاع الرأي راديف (58 عاما)، والذي يسعى للفوز بولاية ثانية 5 سنوات نسبة 65% من أصوات الناخبين.

وترددت أنباء عن حصول عميد جامعة صوفيا، أتاناس غيردجيكوف (58عاما)، والمدعوم من حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا"، والذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف، على نسبة 32% من أصوات الناخبين، فيما صوتت نسبة 3% ضد كلا المرشحين.

وتمكن راديف، وهو أحد أشد المنتقدين لبوريسوف ومؤيد قوي لاحتجاجات العام الماضي المناهضة للفساد، من حشد عدد كبير من المواطنين ممن سئموا من ساسة يرونهم فاسدين.

وعين راديف حكومتين مؤقتتين متتاليتين كشفتا النقاب عن قضايا فساد مزعومة في القطاعين الصناعي والمالي في بلغاريا.

وقال عقب الإدلاء بصوته اليوم الأحد: "دعونا لا نعطي الماضي فرصة لنسف مستقبلنا.. ليجد كل شخص 15 دقيقة اليوم للتصويت حتى لا نضيع السنوات الخمس المقبلة".

يشار إلى أن الاقتراع يجرى في أوج موجة حادة من وباء كوفيد-19 في بلد تلقى اقل من 25 في المئة من سكانه البالغ عددهم 6,9 ملايين نسمة لقاحا كاملا ويسجل واحدا من أكبر أعداد الوفيات في العالم.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحا (05:00 بتوقيت جرينتش) على أن يستمر التصويت حتى الساعة 20:00 (18:00 بتوقيت جرينتش) التي تكشف عندها التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات.