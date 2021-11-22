الإثنين 22 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاعات رأى ترجح فوز رئيس بلغاريا الحالى فى جولة الإعادة

رومين راديف
رومين راديف

رجحت استطلاعات الرأي في بلغاريا فوز الرئيس المنتهية ولايته رومين راديف بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، حيث من المتوقع إعلان النتائج الأولية في وقت لاحق.

 

ويصوت الناخبون البلغار اليوم الأحد في انتخابات يفترض أن تفضي إلى تجديد ثقتهم في راديف الذي أصبح شخصية محورية في حركة مكافحة الفساد في أفقر بلد في الاتحاد الأوروبي.

 

وبحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتدبرس"، فقد منحت النتائج التي نشرتها العديد من منظمات استطلاع الرأي راديف (58 عاما)، والذي يسعى للفوز بولاية ثانية 5 سنوات نسبة 65% من أصوات الناخبين.

 

وترددت أنباء عن حصول عميد جامعة صوفيا، أتاناس غيردجيكوف (58عاما)، والمدعوم من حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا"، والذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف، على نسبة 32% من أصوات الناخبين، فيما صوتت نسبة 3% ضد كلا المرشحين.

 

وتمكن راديف، وهو أحد أشد المنتقدين لبوريسوف ومؤيد قوي لاحتجاجات العام الماضي المناهضة للفساد، من حشد عدد كبير من المواطنين ممن سئموا من ساسة يرونهم فاسدين.

 

وعين راديف حكومتين مؤقتتين متتاليتين كشفتا النقاب عن قضايا فساد مزعومة في القطاعين الصناعي والمالي في بلغاريا.

 

وقال عقب الإدلاء بصوته اليوم الأحد: "دعونا لا نعطي الماضي فرصة لنسف مستقبلنا.. ليجد كل شخص 15 دقيقة اليوم للتصويت حتى لا نضيع السنوات الخمس المقبلة".

 

يشار إلى أن الاقتراع يجرى في أوج موجة حادة من وباء كوفيد-19 في بلد تلقى اقل من 25 في المئة من سكانه البالغ عددهم 6,9 ملايين نسمة لقاحا كاملا ويسجل واحدا من أكبر أعداد الوفيات في العالم.

 

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحا (05:00 بتوقيت جرينتش) على أن يستمر التصويت حتى الساعة 20:00 (18:00 بتوقيت جرينتش) التي تكشف عندها التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات.

الرئيس رومين راديف بلغاريا انتخابات الرئاسة استطلاعات رأي نتائج جولة إعادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

جنون «التريند»

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بحبس متنمر على فتاة من ذوي الهمم 4 أيام

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلى

«بعد ظهور نوة المكنسة».. جدول مواعيد النوات 2021 حتى نهاية هذا العام

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

محمود خليل

الكيوف.. والعقل الباحث عن الغيبوبة

القس. رفعت فكرى

التفكير العلمى ومواجهة الأوبئة

د. منى حلمى

اليوم العالمى للفلسفة

أحمد سعد زايد

للدين وجوه جميلة

جمال-أسعد

الوعى وبناء الشخصية

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات فلسطينية لإخراج اللجنة الرباعية الدولية من «الهيمنة» الأمريكية

مستوطنون إسرائيليون يقطعون الطرق ويعتدون على فلسطينيين فى مدن الضفة الغربية

محافظة القدس تحمل الاحتلال المسئولية عن الاحتقان في المدينة