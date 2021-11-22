«جايسون رينولدز»: «الراب» جعلني أُدرك أن الشِعر مناسبًا لي

جايسون رينولدز هو كاتب وشاعر أمريكي صدر له عدد من المجموعات الشعرية قبل أن يصدر العديد من الروايات التي نال على بعضها جوائز بارزة مثل "جائزة الكتاب الوطني لأدب الشباب"، وجائزة "كيركس"، وغير ذلك من الجوائز، فضلًا عن اختياره سفيرًا وطنيًا لأدب الشباب في مكتبة الكونغرس في يناير 2020.

"الجارديان" أجرت حوارًا قصيرًا مع رينولدز حول العلاقة التي تربطه بالكُتب، وما يتصل بذلك من قراءات سابقة وحالية.

قراءات مُبكرة

يتحدث الشاعر الأمريكي عن الكتاب الأول الذي تأثّر به قائلًا: "أتذكر كتاب موريس سينداك "حيث توجد الأشياء البرية" الذي قرأته لي المعلمة في روضة الأطفال حينما كنت في عمر الخامسة، هناك كلمات بعينها في هذا الكتاب تبقى معك وحينما أعود إليها أستطيع أن أفهم إنها كانت تضيء محفزات حسية في عقلي، ما يعني أن حبي للغة كان يعلن عن نفسه في وقت مبكر".

أما عن الكتاب الذي تأثّر به في مراهقته فيقول: "أول كتاب التقطته لأقرأه بنفسي كان "الفتى الأسمر" لريتشارد رايت، لقد غيرني فقط لأنه بدا مألوفا وكذلك بسبب الإثارة التي تتشكل منذ بدايته؛ في الصفحة الثانية أو الثالثة يحترق المنزل. أعتقد أن الأمر دائما ما يتعلق بالكتاب الذي تصادفه في التوقيت المناسب، إنه فقط كان مناسبًا لي لأنطلق في القراءة بعد ذلك.

الكتاب الذي جعلني اتجه للكتابة

يُبين رينولدز أن ليس ثمة كتاب بعينه قد جعله يتجه صوب الكتابة، لأنه لا يعتقد أن الكتاب هو الذي قاده لذلك، فعندما كان صغيرا كان يذهب إلى متجر الموسيقى ويشتري شرائط الراب التي كان يفتحها ويقرأ النصوص المدونة بها، ومن ثم فإن قراءة كلمات الراب كانت بداية دخوله لعالم الكتابة لأنه أراد أن يكون قادرًا على فعل ما كان يفعله مغنيو الراب المفضلون لديه.

ويضيف: أدركت أن الشعر كان شيئا مناسبا لي منذ ذلك الوقت، وما زلت أعتقد أن الأدوات الشعرية لدى مغنيي الراب يُساء تقييمها.

كُتب أعود إليها

يشير الكاتب إلى أنه كثيرًا ما يعود إلى كتابات توني موريسون، إذ بدأ في قراءة كتبها لأول مرة في عمر التاسعة عشر حينما كان يدرس في الكلية ولم يفهم كلمة، ولكنه حينما صار في عمر الثلاثين قرأ روايتها "سولا" وأدرك كم كانت جميلة.

وعن الكتاب الذي يُعيد قراءته يقول: "أقرأ كتاب "إنقاذ العظام" لجيسمين وارد مرة كل عام تقريبًا، ربما قرأتها حوالي 15 مرة، ووفقا لذائقتي هي الأقرب إلى رواية مُتقنة".

كتاب لن أقرأه مرة أخرى

يلفت رينولدز إلى أنه من الصعب أن يعيد قراءة كتاب "دولة غير مروضة" لروكسان جاي؛ فيقول في هذا الصدد: "لم أستطع تحمله مرتين لأن الكثير منه يتعلق بالعنف الجنسي، لكن قصة الحب المنسوجة فيه قدمت ببراعة؛ فلم اقرأ أبدًا كتابا في هذه المنطقة القطبية بين العنف المطلق والنشوة التامة، اعتقدت أنه كان كتابًا عبقريًا".

أما فيما يتعلق بالكتاب الذي اكتشفه أخيرًا، فيقول: "لقد قرأت أخيرًا رواية "الجثة" لستيفن كينج التي اقتُبِس منها فيلم "قف بجانبي" وهي مذهلة؛ إنها صغيرة جدًا؛ 190 صفحة، أعتقد أن الأفضل بيننا هو من يقول الكثير في كلمات قليلة، وفي هذا الصدد فإن هذا الكتاب مذهل".

وعن كاتبه المفضل يقول: أُفضِّل أيًا من كُتب جيمس بالدوين. إذا كنت أسودًا في أمريكا، فإن بالدوين هو الرجل الذي يُخبرك أنك على حق في الشعور بما تشعر به لذا فهو مُحبب للغاية بالنسبة لي.