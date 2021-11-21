الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل سفراء 16 دولة أفريقية وأسيوية

خلال الاستقبال
خلال الاستقبال

استقبلت الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، عددا من السفراء والوفود الدبلوماسية المعتمدة لعدد 16 دولة أفريقية وأسيوية.

تأتي هذه الزيارة في ظل توجه وزارة النقل نحو دعم وتعزيز أواصر التعاون الدولي مع الدول الصديقة ودعوة قطاع النقل البحري وكذا توجه القيادة السياسية نحو ترسيخ دور جمهورية مصر العربية الإقليمي والدولي.

ووجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، على ضرورة إبراز الدور الاستراتيجي للميناء ودوره الحيوي في حركة التجارة الدولية في ظل ما شهدته وما تشهده حاليا من تطويرات في مجالات الطاقات الاستيعابية والتشغيلية.

وقامت الوفود الدبلوماسية بالاطلاع على تاريخ ومقومات وإمكانيات هيئة ميناء الإسكندرية وما يتوافر بها من خدمات متطورة وفرص استثمارية ضخمة، كما قامت الوفود بإجراء زيارة ميدانية إلى مواقع المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها لمعاينة حجم الإنجازات التطويرية على أرض الواقع، تلى ذلك قيام الوفد بزيارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث تم زيارة مجمع المحاكيات والقبة السماوية ومعهد السلامة البحرية.

الإسكندرية التكنولوجيا رئيس مجلس إدارة السفر وزارة النقل الدبلوماسية

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