الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«المنشآت الفندقية»: 2022 سيكون عام الانطلاقة السياحية

علاء عاقل رئيس لجنة
علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الاعمال بغرفة المنشات الفندقية

قال علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إن الحياة السياحية عادت إلى طبيعتها إلى وضع ما قبل ظهور كورونا، بوصول الأسواق السياحية الكبرى إلى مصر وعلى رأسها “الألمانية والإنجليزية والروسية”، لافتا إلى أنه تم العمل بالطاقة الكلية للفنادق لاستيعاب الطلبات السياحية للفنادق بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف عاقل فى تصريح لـ"الدستور"، إن 2022 سيكون عام الانطلاقة السياحية بوصول الأسواق السياحية كافة إلى المقاصد المصرية.

وأوضح أن الفنادق بدأت فى تطبيق القرار الوزارى الخاص بالحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية بداية من ١ نوفمبر الجارى، والذى نص “بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم 40 دولار أمريكى أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكى أو ما يعادلها فى الفنادق الأربع نجوم”.

وأشار عاقل إلى أن لجان وزارة السياحة تواصل إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة Hospitality Criteria " Hc"، وقد تم الانتهاء من إعادة التقييم للفنادق بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وجاري العمل على إعادة تقييم باقي المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية.

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