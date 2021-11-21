السعودية ترحب بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، ترحيبها بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية السودانية.

وأكدت الخارجية السعودية، ثبات واستمرار موقفها الداعم لأمن واستقرار السودان.

ونص الاتفاق السوداني السياسي، اليوم الأحد، على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، بالإضافة الى تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته.

وشمل اتفاق السودان السياسي، التحقيق في الأحداث التي جرت خلال التظاهرات، مشيراً الى أن إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة.

كما أكد الاتفاق السوداني السياسي، أن مجلس السيادة الانتقالي هو المشرف على تنفيذ الفترة الانتقالية ، مشيراً إلى أن الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين هي أساس استقرار السودان.

وأضاف الاتفاق أن تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة، مشيراً إلى أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية.