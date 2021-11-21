الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«عقار مش فشار».. مباردة بجامعة الأزهر لترشيد تناول المضادات الحيوية

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

عقدت الدكتورة أماني الشريف، عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، اليوم الأحد، لقاء اجتماع موسعًا ضم متطوعين من كليات فرع البنات؛ للوقوف على جاهزية الكليات  لتدشين مبادرة "المضاد الحيوي عقار مش فشار" في نسختها الرابعة والتي تقام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأكدت الشريف أن المرأة المصرية كانت ولا زالت صاحبة الدور الكبير في نشر وزيادة الوعي الصحي بين الفتيات والأمهات؛ بما يُسهم في الحفاظ على صحتهن؛ كون المرأة نصف المجتمع والمسؤلة عن النصف الآخر، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى الحد من الإفراط في تناول الأدوية بشكل عام والمضادات الحيوية بشكل خاص.

وأضافت أن الإسراف في تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب خلف مشاكل صحية نتج عنها ضعف في جهاز المناعة بجانب أمور أخرى، لافتة إلى أن المبادرة تقام برعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وتهدف المبادرة فى المقام الأول إلى التوعية بخطورة الإكثار من تناول المضادات الحيوية؛ حرصًا على صحة المصريين، وحفاظًا على حياتهم من أجل التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، إضافة إلى نشر الوعي بين منسوبي الجامعة من الطلاب والطالبات والجهاز الاداري، هذا وسوف يستمر عمل المبادرة بكليات الأقاليم بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال تمكين الطالبات من نشر التوعية بمجتمعاتهن بالقرى والكفور والنجوع.

وتقام المبادرة على مدار أربع سنوات للتوعية بمخاطر المضادات الحيوية، ويتولى الإشراف العلمي عليها كلية الصيدلة بنات بالقاهرة.

الدكتورة أماني الشريف جامعة الأزهر كلية الصيدلة خدمة المجتمع العملية التعليمية تناول الأدوية استشارة الطبيب

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