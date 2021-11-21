الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يضعان حجر أساس مشروع تطوير مسرح السامر

وزيرة الثقافة ومحافظ
وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة

وضعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة يرافقها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حجر أساس مشروع تطوير ورفع كفاءة مسرح السامر بالعجوزة التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الهيئة القومية للانتاج الحربي-مصنع ٤٥ المنفذة للمشروع.

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قالت عبد الدايم إن إحياء مسرح السامر يأتي ضمن استراتيجية نشر التنوير وإثراء الحركة الفنية المسرحية ، مشيرة أنه أحد العلامات التاريخية في الثقافة المصرية، واضافت ان اعادة تأسيسه يعد اضافة لمنظومة العمل الإبداعي باعتباره نافذة جديدة لابو الفنون فى مصر ويعكس ايمان الدولة بدور القوى الناعمة في الارتقاء بالمجتمع وأكدت أن المسارح تتيح تحقيق التكاملية والتنوع بين ألوان المعرفة والفنون المُراد تقديمها لمخاطبة الوجدان الجمعي ومجابهة وتصحيح الأفكار المتطرفة.

من جانبه، ثمن راشد التعاون المثمر مع وزارة الثقافة في تطوير وإعادة فتح العديد من الصروح الثقافية التي تعد إضافة للحركة الثقافية والمسرحية  مشيراً أن مسرح السامر يتميز بموقعه بجوار مسرح البالون وسوف يتم الاستفادة منه في تنظيم العروض الثقافية والمهرجانات والفعاليات ، كما أشاد بدور  وزارة الثقافة في تنظيم القوافل الثقافية والتوعوية بقري المحافظة خاصة بالمراكز الجاري تنفيذ مبادرة حياة كريمة بها مؤكداً دعم كافة جهود تطوير الوعي وتنمية قدرات أبناء الوطن .

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من جانبه أوضح رئيس هيئة قصور الثقافة أن التصميم الجديد لمسرح السامر يراعى المواصفات الخاصة بالمنشآت الابداعية ويقام على مساحة  1806.84 متر ويتكون من دور أرضي عبارة عن مدخل رئيسي و غرفة مولد وغرفة للوحات الكهرباء و غرفة مراقبة أمنية، تحتوي على وحدات الإنذار وكاميرات المراقبة و السنترال وكذلك مكتب إداري بالإضافة إلى صالة مسرح على مسطح 600 متر وخشبة مسرح على مسطح 200 متر إضافة إلى غرف الملابس وصالة المسرح التى تتسع  400 مشاهد، أما الدور الأول علوي يشمل غرفة التحكم والاسقاط ويضم الدور الثاني علوي قاعة تدريب بالإضافة إلى  المكاتب الإدارية.

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يذكر أن الوضع القديم للمسرح كان مبنى بسيط مغطى بخيمة تشبه خيمة مسرح البالون على كامل مساحة أرض السامر وقد افتتح في 9 سبتمبر 1970، وصدر قرار من سعد الدين وهبة عام  1971 بتشكيل هيكل فرقة السامر بقيادة عبد الرحمن الشافعي كمدير فني ثم توقف المسرح عام 1975 على أثر حريق له مع خيمة مسرح البالون والسيرك القومي وعاد مرة أخرى على يدي الرئيس أنور السادات الذي افتتحه عام 1978 لتواصل الفرقة نشاطها بعرض عاشق المداحين زكريا الحجاوي وسمي المسرح بهذا الاسم "مسرح عاشق المداحين زكريا الحجاوي" واستمر حتي حدوث زلزال عام 1992م حتى توقف على أثره بسبب بعض التصدعات ما أدى لإخلائه ، وفي عام 2007  تم هدمه وصدر القرار الجمهوري رقم 288  لنفس العام بإنشاء وتجديد المسرح على أن ينفذ وفق التصميم الفائز في المسابقة المعمارية التي أعلنت عنها الهيئة عام  2010 وأقيم مره أخرى كمسرح مؤقت حتى توقف رسمياً مره أخرى في 2013 .

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لهيئة العامة لقصور الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الداي تنفيذ مبادرة حياة كريمة المواصفات الخاصة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقاف المجت التعاون المثمر لفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم ولة أحمد راشد محافظ الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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