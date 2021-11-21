الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أصغر طالبة بمصر تفوز بالجائزة الأولى لـ ناسا: «الباز وجحي» مثلي الأعلى

الطالبة سمية
الطالبة سمية

كرمت وكالة ناسا الفضائية الطالبة سمية معتز، البالغة من العمر 15 عامًا، لفوزها بالمركز الأول في تحدي مخلفات الفضاء بقاعة العلوم بمعهد العبور، والتي تعتبر أصغر مبتكرة مصرية تكرم من وكالة فضائية، حيث أنها ابتكرت تعديلا بتصميم مركبات الفضاء بإضافه نبضات مغناطيسية لرصد مخلفات الفضاء لحماية المركبات الفضائية من التلف.

وشارك فى تلك المسابقة الآلاف من كل الجنسيات والأعمار حول العالم، بينما أعلنت ناسا عن 26 تحدِ، فاز 24  شخصًا.

ومن جانبها، قالت الطالبة سمية معتز لـ«الدستور»، إن التكريم جاء بعد اختيارها من ضمن مجموعة كبيرة من الشباب حول العالم الراغبين بتحقيق الأمن الفضائي والمبتكرين لأفضل الطرق القائمة على البحث العلمي والتكنولوجي المتطور، حيث أن التعديل فى المركبات الفضائية سيجنب العالم مشاكل التعطل والتحطم خارج الكرة الأرضية، كما يحافظ على حياة رواد الفضاء خارج الغلاف الجوى من الحطام الفضائي، حيث أن الحطام شديد الخطورة لتعديه سرعة الطلقة بعشرة مرات. 

وأضافت «سمية»، أن مثلها الأعلى كلا من الدكتور فاروق الباز والدكتور عصام حجي العالمان المصريان، إذ نجحا في اختراق عالم الفضاء وأثبتا جدارتهما بأن المصري متفوق دائما بكل المجالات إذا كان لديه التصميم والرغبة على إحداث التغيير والدعم المؤسسي المناسب لإحداث انطلاقة فكرية وعلمية. 

توجيه الشكر للرئيس السيسي

واختتمت تصريحاتها بإهداء تكريمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، الأب الروحي للعلماء الشباب والقائد المشجع لكل تطور علمي وأدبي، متابعة: «أتوجه بالشكر لكل من دعمها ووقف بجانبها حتى تحصد تلك الجائزة».

راغب عبد الفتاح السيسي تكريم مصري شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي تصريحات

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