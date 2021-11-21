اليوم.. نظر دعاوى طلاب الثانوية الإنجليزية لقبول تنسيقهم بالجامعات الحكومية

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعاوى المقامة من طلاب الثانوية الإنجليزية ضد وزير التعليم العالي لوقف تنفيذ قراره بعدم قبولهم بالجامعات الحكومية.

وكان حوالي 400 من طلاب الثانوية الإنجليزية IG، أقاموا دعاوى أمام المحكمة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الوزير الذي ينص على قبول الطلاب الذين قضوا 11 سنة دراسية قبل الجامعة باستثناء الذين لم يقضوا 3 سنوات بعد الإعدادية، أو ما يعادلها فى الشهادات الأجنبية، خلافا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الذي ينص على عدم قبولهم بداية من العام المقبل، وليس العام الحالي.

وطالبت الدعاوى، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2021 / 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب اثني عشر عاما في التعليم قبل الجامعي وما يترتب على ذلك من آثار.

كانت أجلت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة اليوم الأحد، 100 دعوى قضائية، طالبت بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطلاب القاهرة والجيزة والقليوبية، لجلسة 5 ديسمبر المقبل.

واستندت الدعاوى المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، وكيلا عن عدد من أولياء أمور الطلاب، إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالفيوم، الصادر مؤخرا بإلزام وزارة التربية والتعليم بتصحيح أوراق إجابات أحد الطلاب بصورة يدوية وبعيدا عن الماسح الضوئي.

وكانت ألزمت محكمة القضاء الإداري بالفيوم، وزارة التربية والتعليم باستخراج أوراق كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالفيوم، للتأكد من أنّ الأوراق التي جرى استخراجها عن طريق الماسح الضوئي، هي ذاتها الأوراق الخاصة باسم الطالب ورقم الجلوس والكود الخاص به، إضافة لإلزام الوزارة بتقديم نماذج الإجابة والأسئلة لجميع المواد الدراسية، موضحا بكل نموذج توزيع الدرجات على كل سؤال بشكل دقيق.

وتضمن الحكم إلزام الوزارة بتشكيل لجنة فنية ثلاثية من المتخصصين، للاطلاع على أوراق إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص بورقة الإجابة، موضحا به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة، والنسخة الإلكترونية من ورقة الطالب المستخرجة عن طريق الماسح الضوئي بمعرفة جهة الإدارة، للتأكد من أنّ عملية تصحيح النسخة الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب، أُجريت على ذات النموذج الخاص بإجابته دون أي خطأ بتصحيحها على نموذج إجابة مختلف عن نموذج الإجابة الخاص بها، نظرا لوجود 4 نماذج للأسئلة و4 نماذج للإجابة، والتأكد من أنّ توزيع الدرجات بنموذج إجابة الطالب جرى على وجه الدقة دون حدوث خطأ في تصحيحها، والتأكد من تصحيح الأسئلة الواردة بالنسخة الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب، بسبب عدم قدرة الماسح الضوئي على قراءة أي إجابة تضمنت الشطب وعدم احتساب إجابة السؤال.