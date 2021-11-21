الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حضور جماهيري كبير لـ«المولوية المصرية وحرامية الجبنة» (صور)

عامر التوني
عامر التوني

في حالة من صفاء الذهن وهدوء البال تصاحب مشاهدة رقص المولوية، وفي ليلة صوفية ذات طابع خاص قدم فيها المنشد عامر التوني، حفله على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، مؤديًا أروع الأناشيد والابتهالات الدينية في مدح الرسول وحب الله. 

 وسط حضور جماهيري كبير اندمج معه وردد خلفه الأناشيد التى يحفظونها، فعاش جمهور الحفل حالة فريدة مع موسيقى الابتهالات، وأداء راقصى المولوية الصوفية منها: لاموني، الحمد لله الذي أنار الوجود، يامليحا، بركت سعاد، هامت الأرواح، متى ياحبيب القلب، طوفان نوح، يانفس، وغيرها من الأغنيات المتميزة، كما تضمن الحفل مجموعة من الرقصات التنورة. 

عامر التوني 

يشار إلى أن المولوية المصرية تأسست على يد منشدها ومنظرها الفكري عامر التوني، والتي حاول من خلالها طرح التراث المولوي المصري على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها، ويستعرض كل الأشكال الاحتفالية للطرق الصوفية في مصر أمثال الطريقة الميرغنية والشاذلية والرفاعية والبيومية وغيرهم من الطرق الصوفية التي تستخدم القوالب الموسيقية الدينية المختلفة.

واستطاع التوني، أن يصدر البيان الفكرى للمولوية المصرية، ليكون أول مانيفستو للمولوية في العالم يفسر فيها تصورة للتصوف ومن ثم الرموز والحركات والإيقاعات.

العرض المسرحى حرامية الجبنة

كما قدمت فرقة الوجوه الجديدة، أمس، العرض المسرحى "حرامية الجبنة" من تأليف وإخراج محمود مصطفى محجوب، وبدأ فى السادسة مساءً بقاعة الكلمة، وتدور أحداث العرض حول شخص طماع  يريد احتكار الجبن من الأسواق، وأن يكون هو الوحيد المتحكم فى سعره، وحرص عدد كبير من الجمهور على الحضور ومشاهدة العرض. 

العرض المسرحى حرامية الجبنة
جمهور القلب مدح الرسول العرض المسرحي ليلة صوفية المولوية المصرية الوجوه الجديدة لطرق الصوفية

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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