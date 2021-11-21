الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يستقبل سفير المالطية لدى ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، الذي نقل تحيات رئيس المالطية، جورج فيلا، للمجلس الرئاسي والشعب الليبي.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئيسي الليبي في بيان له أنه خلال اللقاء تم مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومنطقة حوض المتوسط، والترتيبات المتخذة لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فتح باب الترشح.

وأكد المنفي التزام المجلس الرئاسي أمام الشعب الليبي والعالم، إجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل متزامن في موعده، لضمان استقرار ليبيا، خاصة بعد نجاح  المجلس الرئاسي في الإيفاء بوعوده بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق ملف المصالحة الوطنية، موضحاً أن العلاقات الليبية المالطية تشهد تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات، والعمل على تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

بدوره أكد السفير المالطي على عمق العلاقات الليبية المالطية في جميع المجالات، مشيداً بالتعاون المستمر بين سلطات البلدين، لما فيه من تعزيز فرص الشراكة بين البلدين. 

يذكر أنه ارتفع عدد المترشحين لأول انتخابات رئاسية في ليبيا المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، إلى 30 شخصا.

 

رئيس المجلس الرئاسي الليبي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى مالطا ليبيا رئيس المالطية الشعب الليبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

إجراء امتحانات الأول والثانى الثانوى من المنزل؟.. الحكومة توضح الحقيقة

رفض دعوى مرتضى منصور لتفسير حكم «تعديلات لائحة الزمالك»

حبس عصابة غسلت 200 مليون جنيه 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم القدس.. قتيل وإصابات فى إطلاق نار على نقطة حرس حدود إسرائيلية

إصابة صحفي فلسطيني بالرصاص وآخرين بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال

وزيرة الطاقة الإسرائيلية توقع مذكرات تفاهم لمكافحة أزمة المناخ فى الإمارات