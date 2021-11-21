رئيس المجلس الرئاسي الليبي يستقبل سفير المالطية لدى ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، الذي نقل تحيات رئيس المالطية، جورج فيلا، للمجلس الرئاسي والشعب الليبي.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئيسي الليبي في بيان له أنه خلال اللقاء تم مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومنطقة حوض المتوسط، والترتيبات المتخذة لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فتح باب الترشح.

وأكد المنفي التزام المجلس الرئاسي أمام الشعب الليبي والعالم، إجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل متزامن في موعده، لضمان استقرار ليبيا، خاصة بعد نجاح المجلس الرئاسي في الإيفاء بوعوده بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق ملف المصالحة الوطنية، موضحاً أن العلاقات الليبية المالطية تشهد تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات، والعمل على تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

بدوره أكد السفير المالطي على عمق العلاقات الليبية المالطية في جميع المجالات، مشيداً بالتعاون المستمر بين سلطات البلدين، لما فيه من تعزيز فرص الشراكة بين البلدين.

يذكر أنه ارتفع عدد المترشحين لأول انتخابات رئاسية في ليبيا المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، إلى 30 شخصا.