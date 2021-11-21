استمرار حبس سائق تسبب فى إصابة 5 أشخاص لقيادته دون فرامل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم، حبس سائق لودر تسبب فى إصابة خمسة أشخاص لقيادته لودر بدون فرامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت قد أقرت النيابة بندب لجنة هندسية لمعاينة حادث اصطدام لودر بسيارة لتحديد أسباب الحادث الذي تسبب في إصابة خمسة أشخاص بإصابات بالغة بمنطقة التجمع الثالث.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن اللودر بدون فرامل وفقد السائق السيطرة عليه مما تسبب فى اصطدامه بسيارة وتسبب في إصابة 5 أشخاص بإصابات بالغة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الثالث يفيد بوقوع حادث تصادم بين لودر وسيارة وتسبب في إصابة 5 أشخاص بإصابات بالغة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.