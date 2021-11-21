الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس سائق تسبب فى إصابة 5 أشخاص لقيادته دون فرامل

حبس سائق
حبس سائق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم، حبس سائق لودر تسبب فى إصابة خمسة أشخاص لقيادته لودر بدون فرامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت قد أقرت النيابة بندب لجنة هندسية لمعاينة حادث اصطدام  لودر بسيارة لتحديد أسباب الحادث الذي تسبب في إصابة خمسة أشخاص بإصابات بالغة بمنطقة التجمع الثالث.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن اللودر بدون فرامل وفقد السائق السيطرة عليه مما تسبب فى اصطدامه بسيارة وتسبب في إصابة 5 أشخاص بإصابات بالغة. 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الثالث يفيد بوقوع حادث تصادم بين لودر وسيارة وتسبب في إصابة 5 أشخاص بإصابات بالغة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

حبس حادث نيابة سائق لودر

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

مصدر: إعلان نتيجة مزايدة الذهب بالصحراء الشرقية خلال أيام

إجراء امتحانات الأول والثانى الثانوى من المنزل؟.. الحكومة توضح الحقيقة

أسعار الأرز الأبيض والشعير بالسوق المحلي اليوم الأحد 21-11-2021

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر في إيقاف مطربي المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم القدس.. قتيل وإصابات فى إطلاق نار على نقطة حرس حدود إسرائيلية

إصابة صحفي فلسطيني بالرصاص وآخرين بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال

وزيرة الطاقة الإسرائيلية توقع مذكرات تفاهم لمكافحة أزمة المناخ فى الإمارات