حبس صاحب شركة لإدارته شبكة إنترنت بدون ترخيص بدار السلام

قررت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأحد، حبس صاحب شركة لقيامه بإدارة شبكة إنترنت بدون ترخيص وتوزيعها على عملائه مقابل مبالغ مالية بدار السلام، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

- نتائج التحريات

أكدت معلومات وتحريات مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب شركة ، مقيم بمحافظة الجيزة، باتخاذه من غرفة كائنة بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام مكاناً لإدارة شبكة إنترنت بدون ترخيص ، وتوزيعها على عملائه المقيمين بالمنطقة المحيطة مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالغرفة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (9 أطباق هوائية خاصة بالشبكة لاستقبال الإشارة – 3 أجهزة لالتقاط و استقبال الإنترنت – 4 أجهزة نانو استيشن لتوزيع الإنترنت – كيسة كمبيوتر – 2 رواتر – 2 جهاز محمل عليه برامج تشغيل الشبكة – 6 أجهزة أكسس بوينت – 3 أجهزة سويتش توزيع – 2 باور سابلاى لتشغيل الأطباق ).

وبمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد توصيل الإنترنت لعملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.