الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط لصوص سرقوا شقة سيدة بالإكراه في مدينة نصر

ضبط لصوص
ضبط لصوص

نجح رجال مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط لصوص سرقوا شقة سيدة بالإكراه تحت تهديد السلاح في منطقة مدينة نصر محافظة القاهرة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها بمفردها فوجئت بتواجد أحد الأشخاص داخل إحدى غرف الشقة، وحال استشعارها به قام بتهديدها باستخدام سلاح أبيض بحوزته واستولى منها على مشغولات ذهبية – مبلغ مالي – جهاز لاب توب كرهاً عنها ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ومحتجز على ذمة إحدى القضايا .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الآخر وأمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة")، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم استخراج المتهم المذكور من محبسه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها، كما أقر أحدهما بأنهما بتاريخ الواقعة توجها للشقة محل البلاغ وقاما بالطرق على باب الشقة للتأكد من عدم تواجد أحد بداخلها، وعقب ذلك تمكنا من فتح الباب باستخدام "مفتاح مصطنع"، وأثناء تواجد أحدهما داخل الشقة فوجئ بتواجد المجني عليها وحال استشعارها به قام بتهديدها باستخدام سلاح أبيض، واستولى على المسروقات كرهاً عنها ولاذ بالفرار، كما أضاف باقتصار دور المتهم الآخر على مراقبة الطريق إثناء ارتكابه للواقعة، وتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، كما تم بإرشاد أحدهما ضبط (جهاز لاب توب – مشغولات ذهبية) من متحصلات الواقعة بمسكنه، وإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مباحث القاهرة قسم شرطة مدينة نصر مشغولات ذهبية رجال مباحث القاهرة معلومات جنائية قسم شرطة مدينة نصر ثالث

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

مصدر: إعلان نتيجة مزايدة الذهب بالصحراء الشرقية خلال أيام

إجراء امتحانات الأول والثانى الثانوى من المنزل؟.. الحكومة توضح الحقيقة

أسعار الأرز الأبيض والشعير بالسوق المحلي اليوم الأحد 21-11-2021

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر في إيقاف مطربي المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم القدس.. قتيل وإصابات فى إطلاق نار على نقطة حرس حدود إسرائيلية

إصابة صحفي فلسطيني بالرصاص وآخرين بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال

وزيرة الطاقة الإسرائيلية توقع مذكرات تفاهم لمكافحة أزمة المناخ فى الإمارات