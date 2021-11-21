الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«قبلة الإبداع».. كل شيء عن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

بمواصفات وديكورات عالمية تظهر فيها الفخامة، جرى بالأمس افتتاح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وأحيا حفل الافتتاح الموسيقار العالمي ريكاردو موتي، مع أوركسترا فيينا الفيلهارموني، حيث قدما مقطوعات شهيرة.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية:

- أقيمت على مساحة 127 فدانًا.

-تعد مدينة الفنون والثقافة مدينة عالمية واحد من أكبر وأهم مجمعات الفنون والثقافة بمنطقة الشرق الأوسط.

- ستكون بمثابة منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي للمنطقة.

-تحوى المدينة قاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 شخص مجهزة بأحدث التقنيات.

-تضم غابة شجرية ومسجدا يسع لقرابة 600 مصلٍ.

- تضم عددًا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها.

-تضم المسرح الصغير به قاعتان تستوعبان 750 فردًا للعروض الخاصة.

- مسرح الجيب الذى يستوعب 50 شخصًا ومسرح الحجرة.

-يحتوي على مكتبة موسيقية.

-يضم مكتبة مركزية تسع 6000 شخص.

-تعد دار الأوبرا الجديدة جزءًا أساسيًا من مدينة الفنون والثقافة.

-تضم مدينة الفنون والثقافة، سمبوزيوم للنحاتين، ومحطة مياه مثلجة ومحطات كهرباء.

-تتكون من عدد من الجراجات السطحية، و2 جراج متعدد الطوابق، تتسع لـ4500 سيارة.

-  تضم قاعة عرض سينمائي متصلة بالأقمار الصناعية، و3 قاعات للتدريب، واستديو تسجيل صوتي مجهز بأحدث التقنيات.

الشرق الأوسط رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة المسرح الصغير الفنون والثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

«قبلة الإبداع».. كل شيء عن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

«الصحة» تبدأ تطعيم الأطفال من سن 15 عامًا بلقاح كورونا

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

3 شروط.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مرتضى منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون محتويات مخزن زراعي ويستولون على معدات زراعية في طولكرم

رئيس الشاباك الإسرائيلى يجرى زيارة سرية إلى الأردن

القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم «شعفاط» مسقط مُنفذ عملية القدس