«قبلة الإبداع».. كل شيء عن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

بمواصفات وديكورات عالمية تظهر فيها الفخامة، جرى بالأمس افتتاح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وأحيا حفل الافتتاح الموسيقار العالمي ريكاردو موتي، مع أوركسترا فيينا الفيلهارموني، حيث قدما مقطوعات شهيرة.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية:

- أقيمت على مساحة 127 فدانًا.

-تعد مدينة الفنون والثقافة مدينة عالمية واحد من أكبر وأهم مجمعات الفنون والثقافة بمنطقة الشرق الأوسط.

- ستكون بمثابة منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي للمنطقة.

-تحوى المدينة قاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 شخص مجهزة بأحدث التقنيات.

-تضم غابة شجرية ومسجدا يسع لقرابة 600 مصلٍ.

- تضم عددًا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها.

-تضم المسرح الصغير به قاعتان تستوعبان 750 فردًا للعروض الخاصة.

- مسرح الجيب الذى يستوعب 50 شخصًا ومسرح الحجرة.

-يحتوي على مكتبة موسيقية.

-يضم مكتبة مركزية تسع 6000 شخص.

-تعد دار الأوبرا الجديدة جزءًا أساسيًا من مدينة الفنون والثقافة.

-تضم مدينة الفنون والثقافة، سمبوزيوم للنحاتين، ومحطة مياه مثلجة ومحطات كهرباء.

-تتكون من عدد من الجراجات السطحية، و2 جراج متعدد الطوابق، تتسع لـ4500 سيارة.

- تضم قاعة عرض سينمائي متصلة بالأقمار الصناعية، و3 قاعات للتدريب، واستديو تسجيل صوتي مجهز بأحدث التقنيات.