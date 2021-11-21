الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات تكشف سبب تفحم طفل أثناء نومه بالصف

نوم
نوم

كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، في تفحم طفل داخل غرفة نومه إثر نشوب حريق داخل المنزل بمنطقة الصف جنوب محافظة الجيزة، عن أن ماسًا كهربائيًا من وصلة عشوائية من عمود الإنارة سبب نشوب الحريق.

وأضافت التحريات أن والدة المتوفى كانت في زيارة أهلها وتركت نجلها نائمًا ولم يشعر بالحريق ولقي مصرعه بسبب النيران التي التهمت جميع محتويات الشقة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة عرب العيايدة بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده. 

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل في العقد الثاني من عمره نجل صاحب المنزل متفحمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

محافظة الجيزة حوادث الحريق الحماية المدنية بالجيزة العثور على جثة شرطة النجدة العثور على جثة طفل

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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