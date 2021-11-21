الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤولة أوروبية: الإمارات تلعب دورًا مهمًا في ضمان أمن البحر الأحمر

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أشادت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت ويبر، بدور دولة الإمارات العربية المتحدة، في أمن البحر الأحمر.

وقالت المسؤولة الأوروبية، على هامش خطابها بمؤتمر حوار المنامة الذي تستضيفه مملكة البحرين، إن الإمارات تلعب دورًا مهمًا في ضمان أمن البحر الأحمر، مشددة على أن التشرذم الموجود في المنطقة يسهل من التدخلات الأجنبية بها.

وأضافت: "الاتحاد الأوروبي يرى منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر ليس فقط كمنطقة صراع، ولكن أيضًا منطقة من الفرص". 

وفي وقتٍ سابق، أكد مستشار الدفاع في ماليزيا، داتو سري هشام الدين بن حسين، أهمية تعزيز التعاون وتضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة ومد الجسور من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لافتًا إلى أن أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم هي جائحة كورونا التي باتت على رأس الأولويات ولابد من تضافر الجهود الدولية لمواجهتها.

وقال المسؤول الماليزي - خلال الجلسة العامة الثانية من أعمال منتدى (حوار المنامة 2021) التي حملت عنوان (الخليج وآسيا) - إنه يجب العمل وفق ثلاث مبادئ أساسية لمعالجة التحديات، وهي ضرورة بناء العلاقات الاستراتيجية ومد جسور التعاون مع المناطق التي تشاطرنا الاهتمام بتعزيز الأمن والتعاون وإيجاد الحلول للتحديات، وكذلك تعزيز الثقة.

ونوه - وفقًا لوكالة أنباء البحرين - إلى انضمام ماليزيا إلى التحالف الدولي ضد داعش في 2014، موضحًا أن بلاده تدرس كيفية القيام بدور أكثر أهمية في التحالف، والعمل على تعزيز التعاون خلال الأعوام الماضية، مؤكدًا أن العلاقات بين دول الخليج وجنوب شرق آسيا هي علاقة بناءة.

مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر حوار المنامة مؤتمر حوار المنامة دول دول الخليج

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