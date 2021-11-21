الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

كوريا الجنوبية تلغي حظر تشغيل ألعاب الإنترنت للصغار ليلًا

تشغيل ألعاب الإنترنت
تشغيل ألعاب الإنترنت للصغار

يشعر محبو ألعاب الكمبيوتر والإنترنت من الصغار في كوريا الجنوبية، بالابتهاج  مع إعلان السلطات هناك اعتزامها إلغاء الحظر المفروض على تشغيل هذه الألعاب للصغار أثناء الليل اعتبارًا من يناير المقبل.
وذكرت الإذاعة العامة في كوريا الجنوبية أن التشريع المعروف باسم "تشريع وقف التشغيل" الذي تم إصداره منذ 10 سنوات لحماية الأطفال والصغار من إدمان ألعاب الكمبيوتر والقمار، سيتم إلغاؤه  بعد تعديل البرلمان لقانون حماية الشباب في البلاد.

وكان إلغاء هذا الحظر مخططا في وقت ما مع تزايد الشكوك في جدوى التشريع. وفي وقت ما أدى هذا الحظر إلى تصنيف لعبة "ماين كرافت" التي تمتع بشعبية كبيرة بين الأطفال في سن 7 سنوات أو أكثر باعتبارها من الفئة "آر" بحيث تكون متاحة للبالغين فقط.
وشهدت كوريا الجنوبية مثل أغلب الدول الأخرى انتشارا كبيرا لألعاب الأجهزة المحمولة وغيرها من الوسائط والتي يمكن للصغار الوصول إليها أثناء الليل في السنوات الأخيرة.
وقال منتقدو الحظر إنه يؤدي إلى شيطنة ثقافة اللعب دون أن يمنع بشكل فعلي إدمان الألعاب

ويستهدف الحظر المستخدمين الأقل من 16 عاما  وغير المسموح لهم بممارسة ألعاب الإنترنت مدفوعة الأجر على أجهزة الكمبيوتر خلال الفترة من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، مع تهديد شركات الألعاب بفرض غرامات باهظة عليها أذا سمحت للأطفال بممارسة هذه الألعاب في أوقات الحظر.
ورغم الإلغاء المنتظر للحظر، فإن عادات ممارسة الصغار لألعاب القمار تخضع لمزيد من القيود في كوريا الجنوبية.

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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