الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 202 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية بالمحافظات

سلاح ناري
سلاح ناري

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة بالمحافظات خلال الـ3 أيام الماضية.

وأسفرت الحملات عن العديد من النتائج الإيجابية، وضبط عدد كبيرمن الأسلحة النارية  التي يتم بيعها لأطراف الخصومة الثأرية وكمية من الأسلحة البيضاء التي يتم استخدامها كأداة لتنفيذ جرائم ضد المواطنين، وجرى ضبط الأحراز في حيازة عدد من الخارجين عن القانون. 

ووفقا لإحصائية قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، جرى ضبط عدد  202 قطعة سلاح ناري “3 بنادق آلية- 9 بنادق خرطوش-  44 فرد محلي- كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 321 خزينة - 107 قطع سلاح أبيض”، بحوزة عدد من العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة كل قضية على حدا للنيابة العامة؛ للتحقيق.

مديريات الأمن الإجراءات القانونية عقوبة حيازة سلاح حيازة مسدسات ترخيص سلاح اجهزة الامن

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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