الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

990 طالبا مرشحا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان

انتخابات اتحاد الطلاب
انتخابات اتحاد الطلاب

أعلنت جامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، بيانا بأعداد الطلاب المرشحين للاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022، بإجمالي 990 طالب وطالبة بمعدل 513 طالبا، 477 طالبة.

وشدد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العملية الانتخابية والتشديد على ارتداء الكمامات، وكذلك منع التكدسات الطلابية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن كليات جامعة حلوان شهدت إقبالًا من الطلاب مع بداية انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2021-2022، موضحا أن هذه المشاركة فى العملية الانتخابية لاتحاد الطلاب تضع الطالب على طريق الديمقراطية وتفتح مجال المنافسة الشريفة دون تحيز،  وتضع الطلاب فى طريق المشاركة الفعالة في المجتمع.

من جهته، حث الدكتور حسام رفاعي، الطلاب على الإقبال على المشاركة في العملية الانتخابية والتى تهدف إلى إعداد جيل واعٍ لممارسة الحياة الديمقراطية، كما أنها تعد انعكاساً لثقافتهم وإدراكهم لأهمية الأنشطة الطلابية الفعالة، وتجعل الطلاب على قدر كبير من تحمل المسئولية والمشاركة بإيجابية في بناء الوطن.

وجاءت أعداد المرشحين في انتخابات الاتحادات الطلابية كالآتي: كلية الآداب 32 طالبا وطالبة، الحقوق 57 طالبا وطالبة، كلية التجارة وإدارة الأعمال 81 طالبا وطالبة، الخدمة الاجتماعية 83 طالبا وطالبة، كلية العلوم 108 طلاب وطالبة، الحاسبات والذكاء الاصطناعى 37، كلية التمريض 18 طالبا وطالبة، كلية الصيدلة 30 طالبا وطالبة، كلية الطب 35، كلية الهندسة بحلوان 59 طالب وطالبة، كلية الأقتصاد المنزلى 33 طالب وطالبة، كلية التكنولوجيا والتعليم 25 طالبا وطالبة، كلية التربية رياضية بنين 54 طالب، كلية التربية الرياضية بنات 27 طالبة، كلية السياحة والفنادق 17 طالبا وطالبة، التربية الموسيقية 17 طالبا وطالبة، كلية التربية الفنية 52 طالب وطالبة، الفنون الجميلة 72 طالب وطالبة، هندسة المطرية 78 طالبا وطالبة، الفنون التطبيقية 31 طالبا وطالبة.


هذا ويتم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢١، حيث يتم تلقى طلبات الطعون يوم الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١، كما يتم فحص الطعون يوم الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١،  تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١، وتتم انتخابات الإعادة يوم الأثنين الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١، كما تجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١، وتتم اجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢١، وبهذا تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٢١.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2021-2022  من الأستاذ الدكتور حسام  رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، الأستاذ الدكتور أمام صلاح إمام وكيل كلية الحقوق عضو قانونى، الأستاذ الدكتور أحمد محمد إبراهيم عضو هيئة تدريس، راشد محمد عصام  مدير عام رعاية الشباب عضوًا، الطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج الطالب بكلية التمريض عضوًا .


 

التكنولوجيا المرشحين الانتخابات شئون التعليم والطلاب كلية العلوم جامعة حلوان هندسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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