التضامن تستأنف صرف «تكافل وكرامة» لمن يتقاضون من البريد

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة” عن شهر نوفمبر، لمن يتقاضى من مكاتب البريد وسط إجراءات احترازية مشددة، منعًا لانتشار فيروس كورونا.

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، اليوم الإثنين، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعى، تنفيذ المرحلة الثانية من بطاقات “ميزة” نوفمبر الجاري، حيث شملت المرحلة الأولى استبدال بطاقات الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة البنكية فى ثماني محافظات تشمل بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، في إطار سياسة الشمول المالي التي تنتهجها الوزارة والتي تشجعها الدولة منذ أكثر من عام.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تكافل وكرامة ليس للمتعطلين، بل بالعكس نحن نشجع الأسرة على العمل، واستحقاق الشخص لدعم تكافل وكرامة الذى يبلغ نحو 500 جنيه، يتوقف على مستوى دخل الأسرة، والشخص الذى لا يستحق هذا الدعم هو من لديه دخل يساوى 3 مرات مقدار دعم تكافل وكرامة، لكن إذا كان دخله أقل من ذلك أو حصل على مشروع صغير ولا زال في بداية الطريق، فالوزارة تكمل معه الدعم حتى "يقف على قدميه"، أى يبدأ المشروع يدر دخلًا أكبر من هذا المقدار.

وبلغ عدد مستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة» 14 مليون شخص، بما يضم حوالي 3.8 مليون أسرة.

توفر وزارة التضامن الاجتماعى خدمة أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 من خلال تسجيل البيانات كالآتى :-

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى:-

اختيار تكافل وكرامة

تسجيل البيانات للحصول على معاش

كتابة الرقم القومى للشخص

تسجيل بيانات مكتب الشئون الاجتماعية

كتابة رقم التليفون المحمول للتواصل

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