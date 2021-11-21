وصول مليون جرعة من لقاح صينى مضاد لكورونا إلى ميانمار

وصلت دفعة أخرى تضم مليون جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لكوفيد-19، تبرعت بها الصين، إلى يانغون في ميانمار يوم السبت، وفقا لبيان صادر عن وزارة الإعلام.

وجاء في بيان الوزارة أن 10.3 مليون شخص قد تم تطعيمهم تطعيما كاملا فيما تلقى أكثر من 4.9 مليون شخص الجرعة الأولى من لقاحات مضادة لكوفيد-19 حتى يوم الجمعة.

ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة ، أبلغت ميانمار عن 625 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الإصابات بالمرض لديها إلى 517395 حتى الآن.

ومع تسجيل 11 حالة وفاة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، ارتفعت حصيلة الوفيات بالمرض إلى 19011 يوم السبت.

وخرج إجمالي 490015 مريضا من المستشفيات حتى يوم السبت.

وكانت ميانمار قد اكتشفت أول حالتي إصابة بكوفيد-19 في 23 مارس من العام الماضي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وحذرت المنظمة من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.