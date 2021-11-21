اليوم.. ثالث جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل من مستشفى أبوالريش

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، ثالث جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل داخل مستشفى أبو الريش، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل أبو الريش" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي عرفان عبد الوهاب وعضوية المستشارين أسامة محمد علي وخالد عبد الرحمن سالم.

كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام الأول، أن المتهمين هم الزهراء .ح، 45 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة، وياسر .ا، 39 سنة، موظف بهيئة النقل العام.

وأضاف أمر الإحالة أنهم في يوم 21-3-2020 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة، خطفت المتهمة الأولى الطفل المجني عليه محمد حمادة رجب، بالتحايل بأن تقابلت مع والدته بمستشفى أبو الريش مدعية أنها طبيبة بالمستشفى محل الاتهام اللاحق، وطلبت منها إنهاء إجراءات دخوله المستشفى وأخذت منها الطفل مدعية القيام بتوقيع الكشف الطبي عليه وانصرفت به خارج المستشفى قاصدة من ذلك إبعاده عنها وعن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيققات.

وأشار أمر الإحالة قيام المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهمة الأولى بطريق الاتفاق والمساعدة في خطف الطفل المجني عليه بالتحايل بأن اتفق معها على خطف أي من الأطفال المترددين على المستشفى وساعدها بأن أمدها بالمعطف الطبي المضبوط لارتدائه حال دخولها للمسشفى بغية تسهيل ارتكابها للجرم المتفق عليه، بينهما وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعة على النحو المبين بالتحقيقات.