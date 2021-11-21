الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية اللبنانية: انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع بالانتخابات النيابية

الانتخابات النيابية
الانتخابات النيابية بلبنان

 أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الإنتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل، في الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت بيروت، وبالتالي توقفت عملية تسجيل الناخبين في كل القارات على الموقع الإلكتروني وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج.


وأكدت الخارجية اللبنانية - في بيان - أن عدد المسجلين حتى نهاية المهلة فاق كل التوقعات وبلغ 244,442 لبنانيا بعد غلق باب التسجيل مقارنة بـ 92,810 في الانتخابات الماضية.


وأوضحت الخارجية اللبنانية أن هذا الاقبال الكثيف جاء نتيجة تعلق المغتربين بوطنهم الأم وأهمية مشاركتهم بهذه الانتخابات، مثمنة هذا الاقبال للمشاركة في هذه الانتخابات.


وأشادت بالمجهود الذي تقوم به كل البعثات اللبنانية والعاملين فيها، بالإضافة إلى اللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية التحضيرية للانتخابات.


وأشارت إلى أن وزارة الداخلية ستصدر القوائم الانتخابية الأولية بعد الانتهاء من التدقيق في لوائح المسجلين، لتعميمها بواسطة البعثات في الخارج على المغتربين للتأكد من صحة القيود والبيانات.

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