سعر الحديد فى مصر اليوم الأحد 21-11-2021

يبحث الكثير من المهتمين بمجال العقارات والبناء عن سعر الحديد في مصر اليوم الأحد 21-11-2021، وفق آخر خطة أسعار تم طرحها من قبل المصانع وشركات الحديد المسلح في مصر إلى المستهلك.

وتعمل الدولة المصرية في الآونة الأخيرة على متابعة الأسواق المصرية من جميع السلع البسيطة وحتى الثقيلة في أسعارها، كما تحرص على أن يصل المنتج إلى المستهلك بأقل سعر وأعلى جودة.

وتنشر "الدستور" من ضمن خدماتها المتنوعة سعر الحديد في مصر اليوم الأحد 21-11-2021 لمتابعيها، الأسعار بشكل مختصر وموجز من خلال السطور القادمة:

سعر الحديد اليوم

وتقدم الدستور من ضمن خدماتها المتنوعة سعر الحديد في مصر اليوم الأحد 21-11-2021 لمتابعيها، بشكل يومي ودقيق لكافة الشركات التي تعمل على تصنيع حديد التسليح، وهذا وفق آخر أسعار الحديد اليوم للمستهلك، حيث سجل لأعلى سعر، سعر طن حديد "عز الدخيلة" حوالي 15600 جنيه للطن، ووصل سعر طن سعر حديد المصريين 15300 جنيه 15300 جنيه، بينما قفز سعر طن حديد بشاي إلى 15400 جنيه مصري.

استقرار سعر الحديد

ولأقل سعر، سجل سعر طن حديد العتال وحديد عطية وحديد المراكبي وحديد الكومي وحديد المعادي وحديد العشري وحديد سرحان ومصر ستيل 15500 جنيه 15500 جنيه مصري، ولم يتم توضيح ونشر أسعار سعر حديد أكتوبر والجيوشي وحديد بيانكو وحديد أركو وحديد الجارحي وحديد الوطنية وحديد قوطة وحديد الصيني وحديد الأوكراني وحديد التركي اليوم، منذ فترة كبيرة.



الجدير بالذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء رصد التغيرات فى أسعار مواد البناء لشهر أكتوبر 2021 مقارنة بالشهر السابق عليه من العام نفسه، حيث بلغ متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم 15 ألف جنيه للطن فى شهر أكتوبر 2021 بدون تغير عن شهر سبتمبر 2021 بينما كان متوسط سعر البيع 10.3 ألف جنيه فى شهر أكتوبر 2020 بنسبة زيادة قدرها 46%.