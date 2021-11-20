السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد وفاة زوجها.. نجلاء بدر مشتتة بين أزمات أولادها في «ويبقى الأثر»

نجلاء بدر
نجلاء بدر

تواصل حلقات حكاية «ويبقى الأثر»، والتي تخوض بطولتها الفنانة نجلاء بدر ضمن حكايات مسلسل إلا أنا  تصدرها التريند فور انطلاقها الأسبوع الماضي.

وعرضت اليوم الحلقة السادسة من الحكاية التي تناقش قضية معاناة الأم مع أبنائها، ومشاكل الحياة بعد وفاة زوجها، إذ شهدت حلقة اليوم العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة والتي سلطت الضوء على حيرة نجلاء بدر بين حل أزمات أبنائها، ومشكلاتها مع من حولها بسبب ثرثرتهم عليها، ولكنها تحاول جاهدة أن تقاوم كافة الظروف القاسية وأن تقف بجانب ابنتها التي روت لها مشكلة ما تتعرض لها بسبب خيانة صديقتها لها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي شيق.

 

 

وكانت حققت «نجلاء» تفاعلا كبيرًا على السوشيال ميديا عقب مشهد اعتذارها لنجلها «وليد»، والذي قامت بضربه خلال الحلقات الماضية بعدما أدخلها في مشاكل مع والد زوجها الذي هددها بعمل محضر لها بسبب إهمالها في الاعتناء بأبناء نجله الراحل.

وتألقت في مشهد جمعها بالفنان أحمد عنان، وهو مشهد  بين «ياسمين» ونجلها «وليد»، إذ غلطت في اسمه لتقول اسم والده الراحل «عمرو»، ما جعله يحزن على حالة والدته غير المستقرة نفسيًا، خاصة وأنها حاولت أن تخفي ذلك بتغيرها للموقف والحديث معه حول شيء آخر.

ولاقت «بدر» ردود أفعال إيجابية للغاية من قبل متابعي العمل الذي تناول قصص إنسانية من واقع الحياة المصرية، ما جعله يتصدر الترند على السوشيال ميديا، خاصة وأن قصة "ويبقي الأثر" تناولت فكرة تضحيات الأم ومحاولاتها المستمرة على استقرار حياتها الأسرية عقب وفاة زوجها.

ويبقى الأثر

يقوم ببطولة «ويبقى الأثر» من مسلسل «إلا أنا» كل من: «لطفي لبيب وكريم كوجاك ومحمد التاجي»، بمشاركة إيناس كامل ومصطفى درويش وإلهام عبدالبديع، والحكاية فكرة يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أماني التونسي، ويخرجها أحمد يسري.

مشكلات السوشيال ميديا محمد التاجي الفنانة نجلاء بدر مسلسل الا انا إلا أنا سيناريو وحوار حكايات مسلسل إلا انا حكاية “ويبقى الاثر”

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

تعليق الدراسة في القاهرة والجيزة غدًا لسوء الطقس

محمد الباز: تعليق الدراسة بـ10 محافظات فقط.. واحذروا الشائعات

الحكومة تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا في مدارس القاهرة

«الموت همًا».. متلازمة القلب المكسور تودي بالحياة

فودافون تصدر بيانًا بشأن «خناقة مع عميل» في أحد فروعها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يمارس القمع والتنكيل ضد سكان القدس لتهجيرهم

لليوم الرابع.. مواجهات بين قوات الاحتلال وسكان العيسوية بالقدس

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى