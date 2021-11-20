بعد وفاة زوجها.. نجلاء بدر مشتتة بين أزمات أولادها في «ويبقى الأثر»

تواصل حلقات حكاية «ويبقى الأثر»، والتي تخوض بطولتها الفنانة نجلاء بدر ضمن حكايات مسلسل إلا أنا تصدرها التريند فور انطلاقها الأسبوع الماضي.

وعرضت اليوم الحلقة السادسة من الحكاية التي تناقش قضية معاناة الأم مع أبنائها، ومشاكل الحياة بعد وفاة زوجها، إذ شهدت حلقة اليوم العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة والتي سلطت الضوء على حيرة نجلاء بدر بين حل أزمات أبنائها، ومشكلاتها مع من حولها بسبب ثرثرتهم عليها، ولكنها تحاول جاهدة أن تقاوم كافة الظروف القاسية وأن تقف بجانب ابنتها التي روت لها مشكلة ما تتعرض لها بسبب خيانة صديقتها لها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي شيق.

وكانت حققت «نجلاء» تفاعلا كبيرًا على السوشيال ميديا عقب مشهد اعتذارها لنجلها «وليد»، والذي قامت بضربه خلال الحلقات الماضية بعدما أدخلها في مشاكل مع والد زوجها الذي هددها بعمل محضر لها بسبب إهمالها في الاعتناء بأبناء نجله الراحل.

وتألقت في مشهد جمعها بالفنان أحمد عنان، وهو مشهد بين «ياسمين» ونجلها «وليد»، إذ غلطت في اسمه لتقول اسم والده الراحل «عمرو»، ما جعله يحزن على حالة والدته غير المستقرة نفسيًا، خاصة وأنها حاولت أن تخفي ذلك بتغيرها للموقف والحديث معه حول شيء آخر.

ولاقت «بدر» ردود أفعال إيجابية للغاية من قبل متابعي العمل الذي تناول قصص إنسانية من واقع الحياة المصرية، ما جعله يتصدر الترند على السوشيال ميديا، خاصة وأن قصة "ويبقي الأثر" تناولت فكرة تضحيات الأم ومحاولاتها المستمرة على استقرار حياتها الأسرية عقب وفاة زوجها.

ويبقى الأثر

يقوم ببطولة «ويبقى الأثر» من مسلسل «إلا أنا» كل من: «لطفي لبيب وكريم كوجاك ومحمد التاجي»، بمشاركة إيناس كامل ومصطفى درويش وإلهام عبدالبديع، والحكاية فكرة يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أماني التونسي، ويخرجها أحمد يسري.