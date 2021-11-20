السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تسجل 109 إصابات جديدة بكورونا

كورونا في تونس
كورونا في تونس

أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان صادر عنها مساء اليوم السبت، بأنه جرى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و340 حالة.
وأضافت الوزارة أنه جرى تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 58 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 689 ألفا و892 شخصا.
ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 137 شخصا.
 

وعلى صعيد آخر.. أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 25 ألفا و884 شخصا باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس من بينهم 8 آلاف و473 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن 4 ملايين و842 ألفا و968 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 10 ملايين و4 آلاف و76 جرعة بينها 17 ألفا و467 جرعة للسفر.

ولفتت إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و939 ألفا و173 شخصا حتى الآن.

تونس كورونا الصحة التونسية

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وائل لطفي

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