السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إيبارشية القاهرة للسريان الكاثوليك تحتفل بسيامة كاهن جديد

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

ترأس المطران مار يعقوب إفريم سمعان، اليوم، المدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة للسريان الكاثوليك، والنائب البطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن للسريان الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة السيامة الكهنوتية للشماس «سالڤاتوري إنجينياري»، بكنيسة سيدة الوردية للسريان الكاثوليك بالظاهر.

وشارك بالحضور في القداس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، والمطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، والأب بولس ساتي راعي كنيسة الفادي الأقدس، والمدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائبًا عن  المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والمطران مار تيموثاوس متى الخوري، مطران السريان الأرثوذكس بمصر، والعديد من الآباء الكهنة. 


تضمن القداس الإلهي سيامة الشماس سالڤاتوري إنجينياري، وترقيته إلى درجة الكهنوت المقدس، وتسليمه خدمة كنيسة السريان الكاثوليك بالإسكندرية، ووجه الأب سالڤاتوري الكاهن المرتسم، رسالة شكر لكل من ساهم في تكوينه، ومسيرته الروحية. 
 

صوم الميلاد المجيد:

 

وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الميلاد المجيد والذي يبدأ يوم 25 نوفمبر ويستمر أكثر من 40 يوما متواصلة، تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية يوم 25 ديسمبر من كل عام، وفقا لتقويم الكنائس الغربية، بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم  7 يناير من كل عام، وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن أكل اللحوم، وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير.


ويُعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبرى والمهمة في الكنيسة المسيحية نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

وتتأهب الكنائس للاحتفال بعيد الصليب 3 مرات في السنة، الأول في الجمعة العظيمة«جمعة الصلب»، والثاني عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانة والد الملك قسطنطين، والثالث هو استعادة خشبة الصليب في عصر الإمبراطور هرقل.

 

سيادة المطران مار يعقوب إفريم سمعان المدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة للسريان الكاثوليك البطريركي في القدس والأراضي المقدسة الإلهي الاحتفالي صلاة القداس السيامة الكهنوتية الأنبا باخوم الإيبارشية البطريركية

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وائل لطفي

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