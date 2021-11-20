السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صرف صحي الإسكندرية»: نعمل على تصريف تجمعات مياه الأمطار

نزح مياه الأمطار
نزح مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن المحافظة تعرضت لأمطار غزيرة وغير مسبوقة هبطت على جميع المناطق، وأسفرت عن وجود تجمعات لمياه الأمطار ويجري العمل على تصريفها بأسرع وقت ممكن.

FB_IMG_1637439395288
نزح مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية

وأهابت الشركة بتوخي الحذر وعدم وقوف السيارات على شنايش المطر، أو ركنها في أماكن يحتمل فيها سقوط الأشجار أو البلكونات القديمة، وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو الإنارة، أو الأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق، والإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على الخط الساخن للشركة ١٧٥ أو على صفحة الشركة في مواقع التواصل الاجتماعي.

FB_IMG_1637439392607
نزح مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية

كما نوهت الشركة على انتشار معدات وفرق طوارئ الشركة وعلى رأسهم اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وجميع مسئولي الشركة، لمتابعة الموقف ميدانيا، والعمل على رفع تجمعات مياه الأمطار وإنهاء بلاغات المواطنين منذ ٤٨ ساعة بشكل مستمر.

FB_IMG_1637439383535
نزح مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
امطار غزيرة المحافظة الصرف الصحي لإسكندرية فرق طوارئ تجمعات مياه الأمطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

تعليق الدراسة في القاهرة والجيزة غدًا لسوء الطقس

محمد الباز: تعليق الدراسة بـ10 محافظات فقط.. واحذروا الشائعات

الحكومة تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا في مدارس القاهرة

«الموت همًا».. متلازمة القلب المكسور تودي بالحياة

فودافون تصدر بيانًا بشأن «خناقة مع عميل» في أحد فروعها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يمارس القمع والتنكيل ضد سكان القدس لتهجيرهم

لليوم الرابع.. مواجهات بين قوات الاحتلال وسكان العيسوية بالقدس

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى