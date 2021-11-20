«صرف صحي الإسكندرية»: نعمل على تصريف تجمعات مياه الأمطار

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن المحافظة تعرضت لأمطار غزيرة وغير مسبوقة هبطت على جميع المناطق، وأسفرت عن وجود تجمعات لمياه الأمطار ويجري العمل على تصريفها بأسرع وقت ممكن.

نزح مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية

وأهابت الشركة بتوخي الحذر وعدم وقوف السيارات على شنايش المطر، أو ركنها في أماكن يحتمل فيها سقوط الأشجار أو البلكونات القديمة، وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو الإنارة، أو الأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق، والإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على الخط الساخن للشركة ١٧٥ أو على صفحة الشركة في مواقع التواصل الاجتماعي.

نزح مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية

كما نوهت الشركة على انتشار معدات وفرق طوارئ الشركة وعلى رأسهم اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وجميع مسئولي الشركة، لمتابعة الموقف ميدانيا، والعمل على رفع تجمعات مياه الأمطار وإنهاء بلاغات المواطنين منذ ٤٨ ساعة بشكل مستمر.