الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«آخركم نهاية نوفمبر»: قرار جديد من «التموين» بشأن التعامل البنكي

علي المصيلحي،
علي المصيلحي،

أمهلت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع التجار في الجهات المتعاملة معها بالمنظومة التموينية (أصحاب المخابز، تجار التموين المطاحن التموينية) حتى 30 نوفمبر الجاري واعتبارًا من هذا التاريخ سيتم منع التعامل بالحِولات البريدية والشيكات البنكية وجميع المدفوعات الخاصة بالوزارة ستكون بالايصالات البنكية فقط، والمديريات التموينية على مستوى المحافظات بإيقاف التعامل بالشيكات والحولات البريدية نهائيا.

جاء ذلك وفقًا لكتاب الهيئة العامة للسلع التموينية الوارد بشأن التنبيه على مديريات التموين بعدم إرسال أي شيكات بنكية أو حوالات بريدية بعد ۲۰۲۱/۱۱/۳۰.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي للوزارة، إن ‏نسب صرف السلع التموينية وصلت حتى الآن لـ85% منذ بداية الشهر الجاري، لافتًا إلى أن الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لصرفها على بطاقة ‏الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أضاف متحدث التموين أن ‏د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا ‏من شركتي الجملة العامة والمصرية يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميًا لمنافذ ‏الصرف و3000 طن زيت يوميا مناصفاً ما بين العبوة زنة 800م والعبوة ‏زنة 1 لتر، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، إضافة الى السلع الأخرى ‏التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل لـ28 سلعة، مؤكدًا أن الوزير وجه ‏بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل إلى 38 ألف منفذ.

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