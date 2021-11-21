الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«جمارك بورسعيد» تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية والأجهزة الطبية

الضبطية
الضبطية

تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، برئاسة محمد أحمد حسام الدين، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، السبت، من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية ومستلزماتها والأجهزة الطبية والعدسات اللاصقة، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

واشتبهت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة محمود بخيت، فى وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول 2 بوليصة رقمى “KW10111634 -KW10111634” حاوية رقم “CMAU6459347” بعدد 152 طرد أمتعة شخصية بوزن 2.5 طن واردة من الكويت.

وباستصدار إذن من النيابة العامة وتشكيل لجنة للكشف والمعاينة، مكونة من هيثم محمد مأمور الحركة، وحسن خليل رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي، عُثر على "17628 سيجارة وشيشة إلكترونية و15جهازًا طبيًا و160 زوج عدسات لاصقة و1300 مخبأة داخل أجهزة التكييف وطرود الرسالة بطريقة يصعب الوصول إليها.

وقرر محمد أحمد حسام الدين، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك، وعبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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