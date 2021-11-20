السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

براتب 2400 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب حتى 30 سنة

محمد سعفان
محمد سعفان

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الصناعات الغذائية بمدينة بدر، وبراتب 2400 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 50 عامل إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، و30 عامل نظافة.

وتشترط الشركة في المتقدم لتلك الوظائف ألا يزيد عمره على 30 سنة.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين طبي خاص، وتأمين اجتماعي، ووجبات، ومواصلات «دائري قليوب، المرج، السلام، العاشر من رمضان، الشرقية، وبدر».

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، الاتصال على 01099949165، والتواصل مع المدير المسئول فيروز رضا، أو سيد عاطف، أو التوجه لمقر الشركة في قطعة (150، و153) منطقة 250 فدان، طريق الرويكي، مدينة بدر.

نشرة التوظيف النصف شهرية

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي: www.manpower.gov.eg  "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتتوافر بتلك النشرة، نحو 1406 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5000 جنيه في بعض المهن، وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 64 شركة ومصنع قطاع خاص في 11 محافظة لشغلها خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، القاهرة، الدقهلية، السويس، الغربية، أسيوط، الشرقية، الإسكندرية، دمياط، المنوفية، القليوبية، وقنا.

وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريًا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.

وزارة القوى العاملة وظائف النشرة القومية للتشغيل الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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