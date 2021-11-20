أمير المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز البافتا

فاز النجم المصري العالمي، أمير المصري، بجائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا أسكتلندا - BAFTA Awards, Scotland، عن دوره في فيلم Limbo، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم روائي طويل، ونال مخرجه بن شاروك جائزة أفضل مخرج.

ومن جانبه، عبّر «المصري» عن سعادته في فيديو عرضه الحفل عقب إعلان الجائزة، قائلًا: «شكرًا لعائلتي، أبي وأمي وفريق عمل وطاقم الفيلم خلف وأمام الكاميرا، للعمل في ظروف صعبة، لإنتاج هذا الفيلم الرائع»، و تابع: «أشكر المخرج بن شاروك على على قيادته و صداقته وعلى خوض هذه الرحلة الممتعة معًا».

و كان أمير المصري قد أعلن عن مشاركته كعضو لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي بالدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل، كما ينتظر إطلاق فيلمه السينمائي ريتسا، والذي يعوض به إلى قاعات السينما العربية.

وتعتبر تلك المشاركة الثالثة لأمير في مهرجان القاهرة، حيث شارك من قبل بفيلم Daniel، وحصل فيلمه البريطاني Limbo في الدورة الماضية على جائزة الهرم الذهبي، وكذا جائزة المساهمة الفنية المتميزة، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد «فيبريسي - FIPRESCI»، كما ترشح لجائزة أفضل ممثل من قِبل جوائز السينما المستقلة البريطانية، وضمته مجلة Screen Daily ضمن قائمة Stars of Tomorrow لعام 2021.