السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أمير المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز البافتا

أمير المصري
أمير المصري

فاز النجم المصري العالمي، أمير المصري، بجائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا أسكتلندا - BAFTA Awards, Scotland، عن دوره في فيلم Limbo، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم روائي طويل، ونال مخرجه بن شاروك جائزة أفضل مخرج.

ومن جانبه، عبّر «المصري» عن سعادته في فيديو عرضه الحفل عقب إعلان الجائزة، قائلًا: «شكرًا لعائلتي، أبي وأمي وفريق عمل وطاقم الفيلم خلف وأمام الكاميرا، للعمل في ظروف صعبة، لإنتاج هذا الفيلم الرائع»، و تابع: «أشكر المخرج بن شاروك على على قيادته و صداقته وعلى خوض هذه الرحلة الممتعة معًا».

 

و كان أمير المصري قد أعلن عن مشاركته  كعضو لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي بالدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل، كما ينتظر إطلاق فيلمه السينمائي ريتسا، والذي يعوض به إلى قاعات السينما العربية.

وتعتبر تلك المشاركة الثالثة لأمير في مهرجان القاهرة، حيث شارك من قبل بفيلم Daniel، وحصل فيلمه البريطاني Limbo في الدورة الماضية على جائزة الهرم الذهبي، وكذا جائزة المساهمة الفنية المتميزة، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد «فيبريسي - FIPRESCI»، كما ترشح لجائزة أفضل ممثل من قِبل جوائز السينما المستقلة البريطانية، وضمته مجلة Screen Daily ضمن قائمة Stars of Tomorrow لعام 2021.

أمير المصري احسن ممثل أفضل ممثل جوائز البافتا حفل توزيع جوائز البافتا

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

تعليق الدراسة في القاهرة والجيزة غدًا لسوء الطقس

الحكومة تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا في مدارس القاهرة

فودافون تصدر بيانًا بشأن «خناقة مع عميل» في أحد فروعها

محافظ الدقهلية يعلن تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية

رئيس «رياضة النواب»: لجنة اتحاد الكرة ارتكبت مخالفات بمئات الملايين.. والجرائم لا تسقط بالتقادم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يمارس القمع والتنكيل ضد سكان القدس لتهجيرهم

لليوم الرابع.. مواجهات بين قوات الاحتلال وسكان العيسوية بالقدس

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى