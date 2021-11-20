قريبًا.. مبادرة قومية لاكتشاف مواهب أطفال دور الرعاية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن كورال أطفال مصر يستهدف الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث يعمل البرنامج على اكتشاف وتنمية المواهب الموسيقية والغنائية، وتدعيم التربية من خلال الفن.

وأضافت وزارة التضامن، خلال استعراضها جهود كفالة الحقوق المتكاملة للأطفال في يوم الطفل العالمي، أن "كورال مصر" بقيادة المايسترو سليم سحاب يتكون من 257 شابة وشاب.

أشارت إلى أن عدد الحفلات التي شارك فيها أبناء مصر حتى آخر 2021 بلغ 56 حفلة أهمها حفلات قناة السويس الجديدة وأوبرا بورسعيد وعيد الشرطة والعيد القومي لبعض المحافظات واحتفالات جامعة الدول العربية واحتفالات ذكرى ثورتي 30 يونيه و23 يوليو.

وأوضحت الوزارة أنها بصدد إطلاق المبادرة القومية لاكتشاف وتنمية المواهب بالشراكة مع وزارة الثقافة ومؤسسة حياة كريمة.

وعن مبادرة "بينا" أكدت أنه تم إطلاقها يونيو 2015 بتمويل من البنك التجارى الدولى لرفع مستوى الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية الاجتماعية التي تضم أبناء مصر، وذلك من خلال تحفيز عمليات التطوع والتجاوب مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة، وقد نجح البرنامج فى تنفيذ 1,835 خدمة طبية، واستفاد أكثر من 7,590 طفلة وطفل من الرحلات والانشطة الترفيهية والرياضية والكشفية واستفاد 350 طفلة من التدريب الفني، واستفاد 320 طفلة وطفل من برنامج بينا تكنولوجي، فضلًا عن تدريب 103 من الأبناء لتأهيلهم كمتطوعين داخل مؤسسات الرعاية.

وعن برامج الوقاية من المخدرات، أوضحت أنه تم تطبيق برامج المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان في 17,000 مدرسة و1400 مركز شباب و14 جامعة حكومية، ونجح صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بالتوسع في روابط المتطوعين الشباب لتضم 30 ألف شاب متطوع بمجال الوقاية من المخدرات، كما تم إدماج مكون وقائي في 5 مناهج تعليمية في مرحلة ما قبل الجامعة.