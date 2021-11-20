الإمارات.. تطعيم نحو 27 ألفا بلقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم السبت، تقديم 26,927 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، أوضحت الوزارة أنه بذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم بالبلاد، 21,691,958 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 219.32 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أنها جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 741,370 حالة.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,144 حالة، فيما تماثل للشفاء 89 حالة جديدة لمصابين بالفيروس؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء 736,081 حالة.