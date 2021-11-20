السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أهالي الإسكندرية يستغيثون من تجمعات مياه الأمطار

نوة المكنسة
نوة المكنسة

تعالت شكاوى المواطنين في الإسكندرية بسبب تجمعات مياه الأمطار التي اعتلت الأرصفة الجانبية للطرقات وأعاقت الحركة.

وشهدت عدة مناطق بالإسكندرية تجمعات لمياه الأمطار بمنسوب ٣٠ سم، في عدد من المناطق (العصافرة، سيدي بشر، ميامي، جليم، العجمي بغرب الإسكندرية والكيلو ٢١).

وتعرضت وكالة الخضروات والفاكهة للغرق نتيجة تزايد كميات مياه الأمطار وتكدسها بمنسوب زائد مما تسببت في خسائر للتجار بالمنطقة.

من جانبه كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بالتواجد في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من وهو الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

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وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان. 

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي أنه تم رفع درجات الاستعدادات بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وجميع الجهات الخدمية. وأشار إلى انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة وخاصة بالأماكن الساخنة بالمحافظة منذ وصول التحذيرات بسوء الأحوال الجوية ولحين الانتهاء منها. بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف على مدار الساعة.

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وانعقدت غرفة عمليات المحافظة وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، مع تخصيص ارقام للطوارئ على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136 ) من أي محمول.

المكنسة نوة المكنسة الإسكندرية الصرف الصحي عروس المتوسط

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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