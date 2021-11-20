مرثا محروس تطلق حملة لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن احتقال العالم سنويا في يوم 20 نوفمبر باليوم العالمي لحقوق الطفل يذكرنا دائما بواجبنا تجاههم، مؤكدة أن ما يدعو للفخر في هذا اليوم هو ما تقوم به مصر في ملف حقوق الطفل لتعزيز حقوق أطفالها وهو ما بدا واضحا من خلال سن القوانين والتشريعات لمناهضة ظواهر العنف والتحرش ضدهم ومناهضة عمالة الأطفال.

وأضافت محروس في بيان لها اليوم، أن استراتيجية مصر لحقوق الإنسان انعكست نتائجها إيجابيا عن طريق الإنجازات التي حققتها مصر من أجل إعلاء حقوق الطفل المصري وتمثل ذلك في إطلاق الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 -2030 والتى تتفق مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

كما أكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب على ضرورة الاهتمام بالتوعية والإرشاد الأسري الذي ينعكس بدوره يؤثر على الطفل.

وأعلنت عضو مجلس النواب، عن أنها ستطلق حملة قريبا لمساعدة أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية قدراتهم على التخاطب في محاولة دمجهم في المجتمع.

كما أعلنت عضو مجلس النواب، عن أنها ستطلق أيضا ورشة لتدريب الأهالي على التعامل مع الأطفال وللتوجيه الأسري.

وشددت محروس: أؤكد على دور مصر الريادي في ملف حقوق الطفل وحمايته وإطلاق خط ساخن لنجدة الطفل وهذا دليلا ملموسا على ملامح الجمهورية المصرية الحديثة.

ودعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كل دول العالم في هذه المناسبة للتأكيد على حقوق الأطفال فى توفير العيش فى بيئة آمنة وعدم استغلالهم سياسيا وعدم تشويه مرحلتهم العمرية وتكاتف كافة أجهزة الدولة لتبني إبداعات أطفالنا لأننا سوف نحصد ثمارها مستقبلا فهم المادة الخام للاستثمار.