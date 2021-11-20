ضبط 100 طربة حشيش قبل بيعها في الإسكندرية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذان من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية .. وبحوزتهما(100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – - 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,150,000)مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.