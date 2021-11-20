السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 100 طربة حشيش قبل بيعها في الإسكندرية

حشيش
حشيش

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذان من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية .. وبحوزتهما(100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – - 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,150,000)مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ترويج الإسكندرية لإدارة العامة لمكافحة المخدرات ترويجها على عملائهما الأسلحة والذخائر 100 طربة لمخدر الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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