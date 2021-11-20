سيارات الانتشار السريع تشفط تراكمات المياه على طريق الكورنيش (صور)

واصلت سيارات الانتشار السريع شفط تراكمات المياه بطريق الكورنيش لفتح الشريان المروري ومنع التكدس.

وقامت سيارات الانتشار السريع بمعاونة أجهزة المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة من استعادة طبيعة شارع الكورنيش، بوجود الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.

وتقوم سيارات الانتشار السريع من شفط المياه دون تعطيل للحركة المرورية، حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا للتعامل مع تجمعات المياه وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.