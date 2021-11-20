إلغاء حفل إطلاق النسخة الصوتية من «غيوم فرنسية» لسوء الأحوال الجوية

ألغت الروائية والنائبة بمجلس النواب ضحى عاصى ندوة إطلاق النسخة الصوتية من روايتها الأخيرة "غيوم فرنسية" فى صالون "اقرألى الثقافي"، المقررة إقامتها اليوم السبت فى تمام الساعة السابعة مساءً.

رواية "غيوم فرنسية" هى الرواية الثانية لضحى عاصى، وتقدم فيها متخيلًا سرديًا لتجربة من رحلوا مع الجنرال يعقوب الذى خرج مع جنود الحملة الفرنسية بعد فشلها، قبل موته على متن إحدى السفن قبل وصوله إلى فرنسا وتتأمل الرواية عبر قصة حب بين بطلها وزوجته، مصائر ومآلات شخصيات الرواية بعد رحيلهم مع يعقوب وتطرح أزماتهم وأحلامهم وهواجسهم فى فرنسا، التى آلت أقدراهم إليها فى هذا المفصل التاريخى بعد قيام الثورة الفرنسية.

ضحى مصطفى عاصي هي أديبة وروائية مصريّة صدرت لها عددٌ من الدراسات والكتب لعلَّ أبرزها كتاب «محاكمة مبارك بشهادة السيدة نفيسة» الذي اعتُبر بمثابة دراسة للشعب المصري ولطلباته عام 2012 وما قبلها، كما صدر لها رواية «104 القاهرة»، فضلًا عن كتب وروايات ودراسات أخرى وعشرات المقالات البحثيّة وغيرها، فهي متخصصة في التاريخ المصري وباحثة في التراث، تنتمي أصولها لمدينة المنصورة؛ صدرت لها عدة مجموعات قصصية وروايات تمت ترجمتها إلى العديد من اللغات الأجنبية. خاضت انتخابات مجلس النواب عام 2020 ضمن تحالف الكتلة الوطنية من أجل مصر الذي يضم 12 حزبًا وهي ترفع شعار "الثقافة حق للجميع".

حصلت ضحى عاصي على دبلوم اللغة الروسية من معهد بوشكين بجامعة موسكو بتقدير امتياز، ودرست بمعهد الطب الأول في موسكو "سيتشنافا"، ثم ما لبثت وأن عادت إلى مصر لتحصل أيضًا على بكالوريوس سياحة وفنادق قسم الإرشاد السياحي لغة إنجليزية –فرنسية من جامعه حلوان، وبعدها استكملت دراستها العليا، فحصلت على دبلومة النقد الفني من المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، دبلومة الفنون الشعبية من المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، وأخيرًا دبلومة التراث العربي المسيحي من كلية اللاهوت الإنجيلية.