استعدادت مكثفة فى أحياء بورسعيد لمواجهة حالة الطقس

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، أنه فى إطار خطة المحافظة لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة خلال الفترة القادمة ، فإن المحافظة قامت بالدفع بعدد كبير من المعدات والسيارات الناقلة ، وتم تمركز سيارات النافوري والكسح والفاكيوم بمختلف الأحياء بالإضافة للأطقم الفنية وسيارة السيول للتعامل السريع مع أي آثار الأمطار فور سقوطها ، وسرعة سحب المياه وتصريفها وتوزيعها .بعد ان تم تطهير مصارف المياة و بالوعات الأمطار .

سيارات الكسح

ووجه "محافظ بورسعيد " بالاستعداد المكثف من كافة الأجهزة المختصة والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى ومتابعة كفاءة محطات الصرف أولا بأول، والتأكد من كفاءة مصارف مياه الأمطار بحيث تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادا لاحتمالية تساقط الأمطار بغزارة خلال الفترة القادمة.

سيارات الكسح

وشدد محافظ بورسعيد على اتخاذ عدد من الإجراءات ورفع درجة الاستعدادات القصوى فى غرف العمليات بالأحياء و مدينة بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى والتنسيق المستمر بينهم لسرعة مواجهة آثار السيول والأمطار .

كما شدد على رؤساء الأحياء بتكثيف العمل من الآن لمواجهة آثار الأمطار وعمل خطة موسعة في كافة الأحياء للوقوف على كفاءة الشوارع ، والتأكد من كفاءة معدات الأحياء لاستخدامها في أعمال رفع وسحب المياه من الشوارع.

سيارات الكسح

محافظ بورسعيد يشهد البرنامج التدريبي " آليات تنفيذ موازنة البرامج والأداء بالوحدات الحسابية " داخل المديرية المالية

وفي شأن آخر شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، برنامج تدريب آليات تنفيذ موازنة البرامج والأداء بالمديرية المالية ، والذى يضم ممثلين من كافة المحافظات و يأتى فى إطار التحول الرقمي لكافة أوجة التعامل الحكومي ، بحضور المحاسب طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات و المديريات المالية و محمد سليمان وكيل المديرية المالية ببورسعيد.

سيارات الكسح

وشدد محافظ بورسعيد على دقة الأداء بجانب سرعة الانجاز و أكد على أنه الدافع الرئيسى لإنهاء المشروعات التى شهدتها محافظة بورسعيد خلال السنوات الماضية و التى أدت إلى طفرة لمسها الشارع البورسعيدى .

سيارات الكسح

وأوضح محافظ بورسعيد ان الحكومة لا تتوانى فى تذليل اى عقبات فى حدود القانون وأنها دائما بجانب الموظف الذى يساعد فى انجاز اى مشروع ، كما أشاد المحافظ بالقائمين على برنامج التدريب و قدرتهم على الوصول بالمتدربين الى مستوى يؤهلهم للتعامل مع المستجدات المالية المميكنة بكفاءه عالية وذلك ضمن خطة الدوله فى التحول الرقمى .