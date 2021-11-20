السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استعدادت مكثفة فى أحياء بورسعيد لمواجهة حالة الطقس

سيارات الكسح
سيارات الكسح

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، أنه فى إطار خطة المحافظة لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة خلال الفترة القادمة ، فإن المحافظة قامت بالدفع بعدد كبير من المعدات والسيارات الناقلة ، وتم تمركز سيارات النافوري والكسح والفاكيوم بمختلف الأحياء بالإضافة للأطقم الفنية وسيارة السيول  للتعامل السريع مع أي آثار الأمطار فور سقوطها ، وسرعة سحب المياه وتصريفها وتوزيعها .بعد ان تم تطهير مصارف المياة و بالوعات الأمطار .

IMG-20211120-WA0175
سيارات الكسح

ووجه "محافظ بورسعيد " بالاستعداد المكثف من كافة الأجهزة المختصة والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى ومتابعة كفاءة محطات الصرف أولا بأول، والتأكد من كفاءة مصارف مياه الأمطار بحيث تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادا لاحتمالية تساقط الأمطار بغزارة خلال الفترة القادمة.

IMG-20211120-WA0053
سيارات الكسح

وشدد محافظ بورسعيد على اتخاذ عدد من الإجراءات ورفع درجة الاستعدادات القصوى فى غرف العمليات بالأحياء و مدينة بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى والتنسيق المستمر بينهم  لسرعة مواجهة آثار السيول والأمطار .

كما شدد على رؤساء الأحياء بتكثيف العمل من الآن لمواجهة آثار الأمطار وعمل خطة موسعة في كافة الأحياء للوقوف على كفاءة الشوارع ، والتأكد من كفاءة معدات الأحياء لاستخدامها في أعمال رفع وسحب المياه من الشوارع.

IMG-20211120-WA0049
سيارات الكسح

محافظ بورسعيد يشهد البرنامج التدريبي " آليات تنفيذ موازنة البرامج والأداء بالوحدات الحسابية " داخل المديرية المالية

وفي شأن آخر شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، برنامج تدريب آليات تنفيذ موازنة البرامج والأداء بالمديرية المالية ، والذى يضم ممثلين من كافة المحافظات و يأتى فى إطار التحول الرقمي لكافة أوجة التعامل الحكومي ، بحضور المحاسب طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات و المديريات المالية و محمد سليمان وكيل المديرية المالية ببورسعيد.

IMG-20211120-WA0046
سيارات الكسح

وشدد محافظ بورسعيد على دقة الأداء بجانب سرعة الانجاز و أكد على أنه الدافع الرئيسى  لإنهاء المشروعات التى شهدتها محافظة بورسعيد خلال السنوات الماضية و التى أدت إلى طفرة لمسها الشارع البورسعيدى .

IMG-20211120-WA0047
سيارات الكسح

وأوضح  محافظ بورسعيد  ان الحكومة لا تتوانى فى تذليل اى عقبات فى حدود القانون وأنها دائما بجانب الموظف الذى يساعد فى انجاز اى مشروع ، كما أشاد المحافظ  بالقائمين على برنامج التدريب و قدرتهم على الوصول بالمتدربين الى مستوى يؤهلهم للتعامل مع المستجدات المالية المميكنة بكفاءه عالية وذلك ضمن خطة الدوله فى التحول الرقمى .

IMG-20211120-WA0044
سيارات الكسح
اثار حالة الطقس مياه سيارة رؤساء الصرف الصحي على سقوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

الإحصاء يعلن وفيات كورونا بين الأطفال خلال الموجات الثلاث

«بعد تدخله فى شئون الموسيقيين».. بلاغ للنائب العام ضد نجيب ساويرس

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة القصوى

محافظ البحيرة يقرر مد تعطيل الدراسة نظرًا لسوء الأحوال الجوية

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

صور

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

محطة تل أبيب

المزيد

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

المالكي: القرار الأممي بسيادة الشعب الفلطسطيني على موارده الطبيعية يظهر عزلة إسرائيل

وزير الصحة الروسى يبحث مع وفد إسرائيلى استعادة الرحلات السياحية بين البلدين