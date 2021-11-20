السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولى عهد البحرين يؤكد حرص بلاده على دعم جهود تحقيق السلام بالمنطقة والعالم

سلمان بن حمد آل خليفة
سلمان بن حمد آل خليفة

أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم السبت، أن البحرين حريصة على دعم كل الجهود الدولية من أجل نماء وازدهار المنطقة وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن ذلك جاء خلال لقائه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا والوفد المرافق له، في إطار انعقاد أعمال منتدى حوار المنامة 2021، حيث أشار الأمير آل خليفة إلى أهمية استمرار تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة المختلفة في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة، ويفتح آفاقًا أرحب لنمو وتطور العلاقات الثنائية.

كما تم- خلال الاجتماع- استعراض المحاور التي تطرق إليها المنتدى وإلى أهمية حوار المنامة في تبادل الأفكار والآراء حول المستجدات والتطورات في المنطقة والعالم بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

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وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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